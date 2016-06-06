欧元债市：英国退欧担忧打击二线国家公债，德债收益率逼近纪录低位

* 英脱欧公投民调和意大利地方选举打击二线国家公债

* 德债收益率接近0.05%的纪录低位

* 美国数据发布后德债收益率触及2015年4月以来最低

* 葡萄牙公债收益率触及三周高位

路透伦敦6月6日 - 对英国可能脱离欧盟的担忧，以及意大利政府在市政府选举中受挫，使得政治风险周一成为最大关注点，打击二线国家公债，将德债收益率推至接近纪录低位。

意大利 和西班牙10年期公债收益率 均上升逾5个基点，受风险厌恶情绪打击。

相反，避险的德债上周五已开始上涨，因美国疲弱的非农就业数据令美国近期升息预期转黯。10年期公债收益率(殖利率)周一距离去年触及的0.05%的纪录低位不远。

随着6月23日英国“退欧”公投日期的临近，围绕英国可能退欧的不安情绪也在升温。

根据ICM和YouGov周一发布的网上民调结果，脱欧阵营领先4-5个百分点，这将英镑压至三周低位。

意大利反体制政党“五星运动”周末在地方选举中的表现出色，加深了欧洲政治风险的担忧。

“五星运动”看来将拿下罗马市长选举，给总理伦齐施加了压力。周日进行的地方选举中，该党在其它城市也有所斩获。该党积极主张反对腐败，其获胜也反映出整个欧洲反体制政党力量在上升。

“一项调查显示英国的脱欧阵营领先，而在意大利五星运动又在崛起，所以政治风险是一个很重要的问题，”KBC策略师Piet Lammens说。

意大利10年期公债 升5.5个基点至约1.40%，与可比德债收益率差扩至两周来最阔，五年期意大利/德国公债收益率差接近2月以来的最阔水平。

葡萄牙10年期公债收益率 升1个基点至约3.25%的三周高位，西班牙公债收益率 升6个基点，至1.53%。

受英国脱欧疑虑影响，英镑兑美元周一下跌1%至三周低点，后缩减跌幅；对冲英镑未来几个月波动的成本处在2008年底以来最高。

分析师表示，英镑波动加大，正在开始对欧元区二线国家公债市场构成压力，随着公投日期临近，这一影响可能变得更明显。(完)

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