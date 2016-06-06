欧元债市：英国退欧担忧打击二线国家公债，德债收益率逼近纪录低位

中美关系：两国和世界人民的根本利益需中美构建长期稳定合作关系--习近平
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
* 英脱欧公投民调和意大利地方选举打击二线国家公债
* 德债收益率接近0.05%的纪录低位
* 美国数据发布后德债收益率触及2015年4月以来最低
* 葡萄牙公债收益率触及三周高位
路透伦敦6月6日 - 对英国可能脱离欧盟的担忧，以及意大利政府在市政府选举中受挫，使得政治风险周一成为最大关注点，打击二线国家公债，将德债收益率推至接近纪录低位。
意大利 和西班牙10年期公债收益率 均上升逾5个基点，受风险厌恶情绪打击。
相反，避险的德债上周五已开始上涨，因美国疲弱的非农就业数据令美国近期升息预期转黯。10年期公债收益率(殖利率)周一距离去年触及的0.05%的纪录低位不远。
随着6月23日英国“退欧”公投日期的临近，围绕英国可能退欧的不安情绪也在升温。
根据ICM和YouGov周一发布的网上民调结果，脱欧阵营领先4-5个百分点，这将英镑压至三周低位。
意大利反体制政党“五星运动”周末在地方选举中的表现出色，加深了欧洲政治风险的担忧。
“五星运动”看来将拿下罗马市长选举，给总理伦齐施加了压力。周日进行的地方选举中，该党在其它城市也有所斩获。该党积极主张反对腐败，其获胜也反映出整个欧洲反体制政党力量在上升。
“一项调查显示英国的脱欧阵营领先，而在意大利五星运动又在崛起，所以政治风险是一个很重要的问题，”KBC策略师Piet Lammens说。
意大利10年期公债 升5.5个基点至约1.40%，与可比德债收益率差扩至两周来最阔，五年期意大利/德国公债收益率差接近2月以来的最阔水平。
葡萄牙10年期公债收益率 升1个基点至约3.25%的三周高位，西班牙公债收益率 升6个基点，至1.53%。
受英国脱欧疑虑影响，英镑兑美元周一下跌1%至三周低点，后缩减跌幅；对冲英镑未来几个月波动的成本处在2008年底以来最高。
分析师表示，英镑波动加大，正在开始对欧元区二线国家公债市场构成压力，随着公投日期临近，这一影响可能变得更明显。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘静；审校 李军)
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透北京1月18日 - 中国股市沪综指周二收涨0.17%。沪深证交所融资融券余额当日减 少16.1亿元人民币，连续第六日下跌；两市两融余额为9,012.4亿元，创三个月新低。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/17 5,188.7 3,823.7 9,012.4 -16.1 3,108.77 1/16 5,195.3 3,833.2 9,028.5 -174.3 3,103.43 1/13 5,320.4 3,882.4 9,
路透上海1月18日 - 中国华夏银行、哈尔滨银行等最新公布2017年同业存单发行计划， 至此，已有247家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模122,580亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-