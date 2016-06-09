欧元债市：10年期德债收益率接近纪录低点，距离零水准渐行渐近

指标德国10年期公债 收益率下跌1.3个基点至0.043%，接近周三所及的纪录低位0.035%。

分析师称，该收益率很可能试图跌破零，至负值区域，而英国6月23日退欧公投前的不确定性，可能为德债收益率下探提供导火线。

“现在离零很近，我认为市场想看看是否能突破该水准，”DZ Bank策略师 Christian Lenk说。

Lenk称，他认为围绕英国退欧的紧张情绪可能促使德债收益率近期降至略低于零的水准，但预计收益率将在今年下半年上升。

德国商业银行也表示，可能很快测试零关口。

欧洲央行1.7万亿(兆)欧元量化宽松举措支撑德债需求，进而压低收益率。(完)

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