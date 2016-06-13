欧元债市：南欧公债收益率攀升，民调显示英国退欧阵营遥遥领先

澳新汇市：澳元与新西兰元从数周高点回落，因叶伦言论带动美元强弹
“在特朗普就职临近之际，澳元走势可能要看特朗普是把重点更多放在美元强势还是贸易保护主义方面，”ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson表示。
* 上周五稍晚发布的民调结果显示，脱欧阵营领先10个百分点
* 意大利和西班牙等风险较大资产被认为较脆弱
* 避险的德债收益率接近零
路透伦敦6月13日 - 欧洲南部二线国家公债收益率周一大幅上涨。上周五的一项调查显示，支持英国退出欧盟的阵营要领先10个点。英国为全球第五大经济体。
西班牙和意大利10年期公债收益率录得逾两个月来最大单日升幅，葡萄牙10年期公债 收益率跳涨10个基点，为约五周来最大单日升幅。
10天后的英国退欧公投预计将会对欧洲其他国家产生深远的影响。面对低增长和高失业，对欧洲经济和政治一体化的支持正在发生动摇。
尽管多数民调显示退欧与留欧阵营支持率旗鼓相当，但ORB周五公布为独立报所作的一项民调显示，退欧阵营的领先幅度达到了一年前调查启动以来的最大。
围绕英国可能退欧的担忧导致英镑波动率周一升至纪录高位，英镑兑美元降至八周低位，兑避险日圆触及三年最低。
“固定收益投资者的投资组合现在应该转向防范脱欧风险的资产，”JP Morgan Asset Management固定收益首席投资官Nick Gartside称，他建议减少持有二线和中欧国家公债头寸。
意大利 和西班牙10年期公债收益率 均上升7个基点，分别报1.38%和1.51%，而希腊同期限公债收益率 上升约40个基点至8.07%。
10年期德债收益率 徘徊在略高于上周五触及的纪录低位0.01%，许多投资者预计未来几日该收益率将跌破零。在投资者感到紧张之际，德债通常成为避险的安全选择。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘静；审校 李军)
“在特朗普就职临近之际，澳元走势可能要看特朗普是把重点更多放在美元强势还是贸易保护主义方面，”ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson表示。
0150GMT * 可能还需要一些时间，但美元/日圆现在接近200小时均线 * 该均线切入位现在114.82，即将决定性向上突破？ * 美国公债收益率仍然是关键因素，今日走高，10年期公债目前在2.423%，两年期为1.215% * 115.00前方开始有阻力和卖压，上方有一些停止单 * 日本进口商仍在低接，明天薪酬结算日(Gotobi)会有更多买盘 * 上方亦有选择权相关卖盘，但买盘更大 (完) (编译 张涛；审校 陈宗琦)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 18,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/20 7 2.25% 100 2017/1/20 28 2.55% 50 2017/1/23