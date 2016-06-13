欧元债市：南欧公债收益率攀升，民调显示英国退欧阵营遥遥领先

* 上周五稍晚发布的民调结果显示，脱欧阵营领先10个百分点

* 意大利和西班牙等风险较大资产被认为较脆弱

* 避险的德债收益率接近零

路透伦敦6月13日 - 欧洲南部二线国家公债收益率周一大幅上涨。上周五的一项调查显示，支持英国退出欧盟的阵营要领先10个点。英国为全球第五大经济体。

西班牙和意大利10年期公债收益率录得逾两个月来最大单日升幅，葡萄牙10年期公债 收益率跳涨10个基点，为约五周来最大单日升幅。

10天后的英国退欧公投预计将会对欧洲其他国家产生深远的影响。面对低增长和高失业，对欧洲经济和政治一体化的支持正在发生动摇。

尽管多数民调显示退欧与留欧阵营支持率旗鼓相当，但ORB周五公布为独立报所作的一项民调显示，退欧阵营的领先幅度达到了一年前调查启动以来的最大。

围绕英国可能退欧的担忧导致英镑波动率周一升至纪录高位，英镑兑美元降至八周低位，兑避险日圆触及三年最低。

“固定收益投资者的投资组合现在应该转向防范脱欧风险的资产，”JP Morgan Asset Management固定收益首席投资官Nick Gartside称，他建议减少持有二线和中欧国家公债头寸。

意大利 和西班牙10年期公债收益率 均上升7个基点，分别报1.38%和1.51%，而希腊同期限公债收益率 上升约40个基点至8.07%。

10年期德债收益率 徘徊在略高于上周五触及的纪录低位0.01%，许多投资者预计未来几日该收益率将跌破零。在投资者感到紧张之际，德债通常成为避险的安全选择。(完)

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