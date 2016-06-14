欧元债市：德国10年期公债收益率跌至负值，受英国脱欧疑虑打击

* 投资者涌向避险资产

* 更多民调显示脱欧阵营领先

* 南欧借贷成本上涨

* 欧元区长期通胀指标急跌

路透伦敦6月14日 - 德国10年期公债收益率(殖利率)周二破天荒首次跌至负值，因英国下周公投可能选择退出欧盟的疑虑令投资者涌向避险公债。

10年期德债收益率 跌至负0.032%，此前的一系列民调结果显示，英国脱欧阵营大幅领先，博彩公司削减了脱欧赔率，英国销量最大报纸敦促读者选择退出欧盟。

评级较低的南欧国家公债遭到投资者摒弃，因预计6月23日英国公投将进一步削弱对欧盟的支持，特别是在像意大利这样与低增长和高失业率抗争的国家。

“这是投资者对脱欧公投走向何方感到非常非常紧张，”安本资产管理旗下战略债券基金联合经理Luke Hickmore称，他还补充道，德国10年期公债收益率可能会跌至负0.10%。

期限在10年和少于10年的德债都加入到全球收益率负值的公债行列，全球负收益率的公债价值超过10万亿(兆)美元。

两年期和五年期德国公债收益率也分别触及纪录低位的负0.58%和负0.48%。

瑞士财富管理公司Pictet称，流通的德债中有一半不符合欧洲央行的量化宽松资产购买计划资格，因收益率低于负0.40%的存款利率。

银行分析师预计，如果欧洲央行不放宽其购债限制，存在未来几个月内将无德债可购买的风险。

欧元区低风险的德债较可比意大利、西班牙和葡萄牙等二线国家公债收益率差触及2月以来最阔。

欧元区评级最低的较短期希腊公债 收益率急升逾150个基点至11.89%。

评估欧元区长期通胀的指标--五年期、五年期损益平衡远期 急挫至纪录低位的1.34%，进一步离开欧洲央行设定的接近2%的通胀目标。(完)

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