欧元债市：欧元区公债市场回稳，因英国退欧几率降低

路透伦敦6月17日 - 对南欧国家公债的抛售周五有所减弱，德国指标10年期公债收益率回升到零水准上方，因英国一位议员遇害身亡后预计下周公投脱离欧盟的几率略有减小。

过去一周，由英国6月23日将进行脱欧公投引发的紧张情绪重启欧元区富裕国家和欠富裕国家债市的分化走势，令人想起曾威胁到可能令欧元区分裂的欧债危机。

英国支持留欧议员Jo Cox周四在街头遭遇枪击身亡，令全球风险资产的抛售活动中止，股市走高，英镑 从10周低位反弹。博彩公司的赔率也显示，脱欧的几率在下降。

“一名议员身亡的消息已令公投热度有所降温，可能让那些骑墙派重新评估他们真正想支持哪一方，”Cantor Fitzgerald高级分析师Owen Callan称。

各方针对脱欧公投的造势活动暂停，一项本应周五发布的民调结果推迟发布。

德国10年期公债收益率 上升4.5个基点至0.02%，在周四的枪击事件发生前曾触及负0.03%的纪录低位。德债收益率将录得近两个月来的最大单日涨幅。

30年期德债收益率跳涨8个基点，至0.58%，为两个月来的最大单日升幅。

对南欧国家公债的抛售也有所放缓。

意大利10年期公债收益率 下跌4个基点，至1.44%，西班牙10年期公债 收益率骤降5个基点，至1.55%，葡萄牙10年期公债收益率跳水12个基点，至3.32%，均为4月中以来最大单日降幅。（完）

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