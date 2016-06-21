修正-欧元债市：债市受到德国宪法法院裁决提振，投资者为英退欧公投做准备

(更正：因英文原文有误，修改内文第五段葡萄牙10年期公债代码)

路透伦敦6月21日 - 周二德国宪法法院作出裁定，拒绝了对欧洲央行(ECB)紧急购债计划合法性提出的挑战，债市因此得到提振，投资者同时为胜负难分的英国退欧公投做准备。

直接货币交易(OMT)计划在2012年欧洲债务危机高峰期时被推出，作为欧洲央行总裁德拉吉誓言“不惜一切代价”保护欧元而制定的应对计划的一部分，该机制给予欧洲央行理事会购买财政受困成员国银行债务的权力。

欧洲央行对危机的反应能力受到质疑。周四的英国公投拉大了德国等欧元区国家公债与债务缠身的南欧国家公债的差距，因在不确定时期德债成为避险选择，而南欧国家被认为易受到英国脱欧带来的经济和政治方面影响。

“如果英国脱欧风险蔓延到欧元区二线国家公债收益率，德国法庭的裁决为欧洲央行使用OMT铺平了道路，”荷兰银行固定资产高级策略师Kim Liu称。

西班牙 收益率升约2个基点，意大利和葡萄牙10年期公债 守住了过去两个交易日的大部分跌幅。

德国指标10年期公债收益率 下跌1个基点，至约0.05%，离开了上周触及的约负0.04%的纪录低位。

德国宪法法庭拒绝了对OMT提出的挑战，仅对德国央行参与该计划进行了一些限制。OMT一直未曾使用过。

OMT计划若遭到限制，并不会对欧洲央行造成直接后果，但或将损及外界对欧洲央行处理危机能力的信心，令人怀疑未来还能否动用任何非传统政策工具，并会加剧欧洲央行1.74万亿欧元购债计划面临的法律挑战。

欧洲央行总裁德拉吉周二称，已为英国退欧公投做好一切必要的准备。他还称，欧元区的通胀发展仍疲弱。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周二在美国参议院金融委员会作证时表示，全球风险和美国就业增长步幅放缓，促使美联储对升息采取谨慎态度，以确认美国经济复苏仍在正轨上。 (完)

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