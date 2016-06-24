欧元债市：英国退欧冲击欧元区，投资者买入高评级德债避险

* 德债收益率跌至纪录低位

* 录得2012年欧债危机以来最大波幅

* 投资者抛售南欧国家公债

* 货币市场预计欧洲央行将在9月降息

* 衡量通胀的关键指标大幅下降

路透伦敦6月24日 - 投资者周五大举买入拥有最高评级的德国公债，抛售风险较高的南欧国家公债，因英国公投决定退出欧盟，对欧元区市场造成2012年债务危机以来的最大冲击。

德国公债收益率(殖利率)跌至纪录低点，但西班牙、意大利和葡萄牙公债收益率则升至数月高点。

脱欧决定迫使英国首相卡梅伦辞职，为苏格兰进行新一轮独立公投铺平道路，给欧洲大陆的一体化进程带来打击，而此时其它分离运动也正甚嚣尘上。

“英国退出欧盟不只是英国的问题，而是欧洲的问题，我认为这只是开始，欧洲将不得厘清未来将何去何从，”瑞穗策略师Peter Chatwell说。

各期德债收益率均创下纪录低点，10年期公债收益率 最低降至负0.17%，料将录得2012年8月欧元区危机最严重时期以来最大单日跌幅。

美国公债价格也飙涨，因避险资金涌入，10年期公债 收益率暴跌至1.41%。

英国退欧给南欧债市造成的影响最为强烈。西班牙10年期公债 收益率跳涨17个基点至1.64%，与可比德债收益率差扩至逾两年来最大。

西班牙公债信用违约互换(CDS) 涨至2014年底以来最高水准。

意大利10年期公债 收益率涨至1.76%，为逾四个月来最高水平。

评级为垃圾级的葡萄牙和希腊公债收益率分别急升27个基点和95个基点。但所有二线国家公债收益率后来都从高位回落，因交易商称，欧洲央行的资产购买行动帮助平复了市场情绪。

货币市场利率反映出，预计欧洲央行降息将不晚于9月，在7月的下次会议上降息机率约为60%。

花旗在一份报告中表示，预计英国央行及其他欧洲国家央行在未来几天或几周降息，美国联邦储备理事会(美联储/FED)下次升息将推迟至2016年12月或更晚。(完)

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