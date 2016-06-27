欧元债市：大选后西班牙公债收益率大跌，对新政府的期望盖过英国退欧忧虑

* 西班牙10年期公债收益率势将创两年最大单日跌幅

* 周日西班牙大选结果没有像投资人担心的那么分散

* 代理首相拉霍伊希望在一个月内组建新政府

* 英国退欧的不确定性严重影响其他市场

* 德债收益率大跌，股市和英镑重挫

路透伦敦6月27日 - 西班牙公债收益率(殖利率)周一跌逾15个基点，此前西班牙代理首相拉霍伊(Mariano Rajoy)所带领的中间偏右人民党在周末大选中的表现优于预期，令人期待该国政治僵局将告一段落，也给受到上周英国公投影响的二线债市带来安抚。

英国决定退出欧盟的余震仍在金融市场传递，重创英镑和股市，带动了对于避险德债和美债的需求。

但最容易受到英国退欧所带来政治和经济影响打击的高风险南欧债市，则从周日的西班牙大选结果中寻得一些安慰。

西班牙在六个月内第二度举行大选，但再度出现没有任何党派取得多数席位的局面，代理首相拉霍伊(Mariano Rajoy)所属的中右翼人民党(PP)赢得137席，低于绝对多数所需要的176席。

但PP的席位已高于12月时的123席，增加了成功组成政府的机会。

“保守党在大选中的表现比预期好很多，市场对此反应非常积极，”DZ Bank策略师Daniel Lenz称。

西班牙10年期公债收益率 下跌17个基点，跌至1.47%，相较上周五英国脱欧公投后触及的七个月高点约1.93%，已下滑超过40个基点。今日该收益率单日跌幅势将创2014年6月来最大。

西班牙债市上涨帮助其他二线市场企稳。意大利 和葡萄牙10年期公债收益率 跌约5个基点。

但在英国公投决定退欧引发的不确定性笼罩下，投资者牢牢抓住避险公债。

美国10年期公债 收益率跌11个基点，报1.47%，德国指标10年期公债收益率 下跌5个基点至负0.11%，30年期公债收益率 跌10个基点至0.39%。(完)

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