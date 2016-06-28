欧元债市：低评级公债受到提振，因预期欧洲央行将采取行动

路透伦敦6月28日 - 投资者周二从买进安全的德债转向低评级的欧元区债券，押注英国决定退出欧盟后，欧洲央行将采取行动以提振本地区经济。

西班牙、意大利和葡萄牙10年期公债收益率均跌约10个基点，而德国公债收益率仅小跌。德债收益率上周五触及纪录低点，因投资者踊跃买进风险最低的资产以求避险。

交易员希望进一步厘清接下来的举措，英国上周四举行公投，结果震惊全球市场。

欧洲领导人周二告诉英国要快速采取行动，以解决公投结果带来的政治和经济混乱，国际货币基金组织(IMF)称公投结果会给全球经济成长带来压力。

由于分析师预期英国公投的一个结果将是欧元区经济成长和通胀放缓，因此一些市场人士亦预计，欧洲央行将采取更多行动以缓解这一影响。

欧洲央行青睐的市场长期通胀预期指标--“五年、五年远期”损益平衡通胀率 触及1.28%下方的纪录低位，进一步远离欧洲央行略低于2%的通胀目标。分析师称，这增加了欧洲央行祭出更多货币刺激措施的机率。

货币市场完全消化了年底前欧洲央行将存款利率下调10个基点的预期。

法国巴黎银行欧洲利率策略师atrick Jacq称，“如果我们假设英国公投最终将导致欧元区经济成长放缓，通胀下降，那么预计欧洲央行将祭出更多措施也在情理之中，这意味着将有更多量化宽松措施及降息。”

西班牙10年期公债收益率 低见1.31%，为2015年4月以来最低。上日该收益率现两年来单日最大跌幅，因最新大选结果提高了终结政治僵局的希望。

意大利10年期公债收益率 下跌10个基点，至1.33%，但由于西班牙公债走势较强，两者10年期公债收益率的差距缩窄至2015年7月以来最小，西班牙公债收益率跌至可比意大利公债收益率之下。

葡萄牙10年期公债收益率 跌14个基点，至3.18%。

法国和荷兰10年期公债 收益率分别跌至纪录低位的0.24%和0.12%，德国10年期公债 收益率下跌1.3个基点至负0.12%。(完)

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