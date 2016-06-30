欧元债市：欧元区公债收益率势将创1月来最大月跌幅，受英国退欧公投影响

* 10年期公债收益率势将创1月来最大月度跌幅

* 6月10年期德债收益率大跌28个基点，西班牙公债收益率跌25个基点

* 英国央行总裁卡尼有关追加刺激措施的讲话助燃公债升势

* 爱尔兰公债收益率下滑7个基点，至0.53%纪录新低

路透伦敦6月30日 - 欧元区公债收益率6月跌幅势将创1月来最大，部分公债收益率周四刷新纪录低点，因在上周英国退欧公投后不确定性上升。

市场认为英国公投决定退出欧盟将对全球经济成长和通胀构成威胁，提振了对欧洲最高评等公债的需求。

本月德国10年期公债收益率下挫约28个基点，至负0.14%，仍接近上周五触及的负0.17%的纪录低点。

英国央行总裁卡尼周四表示，在上周英国公投结果为令人震惊的退出欧盟后，央行可能需要在夏季向英国经济挹注更多刺激措施后 ，法国 、荷兰 、爱尔兰10年期公债收益率均创新低。

多数欧元区10年期公债收益率都势将创1月来最大月度跌幅，分析师表示，对固定收益资产的需求可能将保持强劲。

“我们认为在夏季这几个月，避险交易将持续，且因长期不确定性将打压市况，特别是英国市场。”JPMorgan Asset Management固定收益部门全球主管Robert Michele表示。

自上周四英国退欧公投后，全球股市市值蒸发3万亿美元，英镑兑美元挫至31年低点，且经济成长预估也被下调。

爱尔兰10年期公债收益率 跌7个基点，至0.529%的纪录新低，分析师表示，爱尔兰强劲的经济也有助于抵消英国退欧可能给经济造成冲击的担忧。

法国10年期公债 和荷兰10年期公债 收益率分别低见0.194%和0.084%。

衡量欧元区长期通胀预期的指标--“五年、五年远期”损益平衡通胀率本周触及1.28%下方的纪录低点，远低于欧洲央行设定的低于但接近2%的通胀目标。(完)

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