欧元债市：收益率下滑，西班牙和意大利公债收益率本周跌幅为近四年最大

* 因预计英国决定脱欧后推出刺激措施，全球公债收益率下滑

* 法国、爱尔兰、荷兰和英国10年期公债处于纪录低位

* 西班牙、意大利公债收益率料创2012年以来最大单周跌幅

* 市场关注媒体有关欧洲央行可能放宽量化宽松规定报导

* 欧洲央行没有考虑改变按出资比例购债原则-消息人士

路透伦敦7月1日 - 欧元区借贷成本周五跌至新低，西班牙、意大利和爱尔兰公债收益率可能录得近四年来最大单周跌幅，因欧洲央行在英国决定脱欧后可能采取政策措施的预期升温。

西班牙和意大利公债市场走势最为突出，两者的10年期公债触及逾一年来最低，因有传闻称欧洲央行资产购买计划可能会发生有利于南欧公债的改变。

周四英国央行总裁卡尼表示，在上周英国公投结果为令人震惊的退出欧盟后，央行可能需要在夏季向英国经济挹注更多刺激措施。 这给全球公债市场的反弹推波助澜。

法国、荷兰、爱尔兰和英国10年期公债收益率创纪录新低，美国公债收益率骤跌至四年低位，距离纪录低位咫尺之遥。

“英国目前处于政治危机中，很快经济危机就会到来，会带来外溢效应，”Daiwa Capital Markets经济研究负责人Chris Scicluna称，“这是债券市场消化更多刺激措施的原因，欧洲央行不得不采取所需措施。”

法国10年期公债收益率 触及0.15%的纪录低位，势将录得逾三年来最大单周跌幅。荷兰10年期公债收益率 跌至0.06%的低位，爱尔兰10年期公债收益率 触及0.48%，录得近四年来最大单周跌幅。

西班牙10年期公债 收益率扩大跌势，降至1.09%，本周跌幅接近50个基点；意大利10年期公债收益率跌逾10基点至1.037%--此为2015年3月以来最低水准。

分析师将欧元区二线国家公债收益率最新跌势归因于彭博报导称，欧洲央行考虑放宽量化宽松计划规定，可能将按出资比例原则改为更多地按未偿还债务规模分配原则。

“这意味着意大利等有大量未偿还债务的发债国家将受益，”DZ Bank策略师Christian Lenk称。

接近欧洲央行的消息人士周五告诉路透，欧洲央行目前并未考虑公债购买配置打破欧元区各国在该行的出资比例，取消按出资比例买债原则的门槛很高。

该报导甫一公布，公债收益率脱离低位。(完)

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