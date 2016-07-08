欧元债市：德债收益率连跌七周，将录得欧债危机以来最长跌势

* 10年期德债收益率将录得连续第七周下跌

* 尽管数据强劲，预计美国不太可能升息

路透伦敦7月8日 - 德债收益率周五续跌，势将录得2012年欧元区债务危机以来最长的周度跌势，因英国公投决定脱离欧盟带来的冲击令避险公债需求高涨。

尽管美国就业数据好于预期，但对改变投资者的观点无济于事，投资者认为在脱欧阴云开始消散之前美国今年不会升息。

同时，欧元区的令人失望的贸易数据暗示，欧洲最大经济体德国的经济前景疲弱，加上英国脱欧带来的不确定性，加大了进一步放宽货币政策的压力。

“我不认为人们真的会推高收益率，直到得到‘英国脱欧公投后’数据，了解(脱欧)真正意味着什么，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)固定收益策略全球负责人David Keeble称。

美国上月非农就业岗位新增28.7万个，为去年10月以来最大增幅，远高于分析师预估的17.5万个。

但薪资增长温和给乐观的报告增添点沉重气氛，考虑到美联储希望看到更多数据以评估英国脱欧对经济造成的冲击，这可能不会对近期利率前景带来影响。

数据发布后，德国10年期公债 收益率小幅上涨，但随即回落至负0.18%，全日下跌约2个基点，本周下跌约5个基点，为连续第七周下跌，是2012年6月以来的跌势。

大部分其它欧元区国家公债收益率全日下跌，许多接近6月23日英国公投几周以来录得的纪录低位。

美国10年期公债收益率 也回落至本周早些时候触及的纪录低位，将录得连续第七周下跌，为四年来最长跌势。(完)

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