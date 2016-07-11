欧元债市：两年期德债收益率接近纪录低点，因欧洲央行宽松憧憬

欧元债市：DBRS降评消息推升意大利公债收益率，英国退欧疑虑支撑德债
路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
“虽然我不同意市场的定价，但显然投资者预期欧洲央行将采取更多行动，因英国退欧可能对经济造成负面影响。”法国外贸银行(Natixis)固定收益策略师Cyril Regnat称。
由于英国退欧带来不确定性，国际货币基金组织(IMF)周五调降欧元区今明两年经济成长预估，并警告如果金融市场混乱局面继续，形势可能更糟糕。
通胀预期大幅下降，欧洲央行放松政策的压力上升。
欧元区“五年、五年远期”损益平衡通胀率 徘徊在1.26%下方的纪录低位附近，低于英国退欧前的1.40%，亦远低于欧洲央行的目标。
两年期德国公债收益率较欧洲央行存款利率低约30个基点，显示投资者预期欧洲央行将进一步放松政策。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (翻译 孙茉莉/张荻； 审校 王洋/蔡美珍)
路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
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