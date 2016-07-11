欧元债市：两年期德债收益率接近纪录低点，因欧洲央行宽松憧憬

“虽然我不同意市场的定价，但显然投资者预期欧洲央行将采取更多行动，因英国退欧可能对经济造成负面影响。”法国外贸银行(Natixis)固定收益策略师Cyril Regnat称。

由于英国退欧带来不确定性，国际货币基金组织(IMF)周五调降欧元区今明两年经济成长预估，并警告如果金融市场混乱局面继续，形势可能更糟糕。

通胀预期大幅下降，欧洲央行放松政策的压力上升。

欧元区“五年、五年远期”损益平衡通胀率 徘徊在1.26%下方的纪录低位附近，低于英国退欧前的1.40%，亦远低于欧洲央行的目标。

两年期德国公债收益率较欧洲央行存款利率低约30个基点，显示投资者预期欧洲央行将进一步放松政策。(完)

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