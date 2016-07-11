欧元债市：荷兰10年期公债收益率首次跌至负，成为负收益率队伍新成员

标题新闻：俄罗斯经济部称1月通胀年率将介乎5-5.2%，1月消费者物价按月可望上升0.6-0.8%
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* 荷兰10年期公债收益率首次跌到负值
* 英国脱欧后的不确定性和欧洲央行宽松预期驱动市场
* 德国两年期公债收益率逼平英国公投次日创下的纪录低位
路透伦敦7月11日 - 荷兰10年期公债收益率周一跌到负值，为有史以来首见，令全球公债收益率为负的队伍中又增加了一员，这源于投资者担忧经济成长。
自英国公投决定脱离欧盟以来，全球公债收益率加速下跌，全球经济潜在受到冲击的可能性令央行在进一步实施货币刺激措施方面承压。
盘初欧元区公债收益率全面跌至或接近纪录低位，但收盘略升，因英国内政部大臣文翠珊将在本周晚些时候接任首相职务，投资者手中的不确定清单可以勾除一项。
近三分之一的欧元区公债现在不再有资格参与欧洲央行的量化宽松计划，因为收益率低于央行的存款利率，这给欧洲央行修改资产购买计划施加了压力。
荷兰10年期公债收益率 跌至负0.008%的纪录低点，成为加入负收益率阵营的最新一个。自上个月英国公投脱欧引发金融市场巨震以来，该收益率已经下跌逾30个基点。截至周一收盘，收益率回升至0.02%。
惠誉评级称，英国脱欧公投结果令全球收益率为负的政府公债达到11.7万亿美元。英国脱欧公投后，德国10年期公债收益率在负利率区间进一步下跌，瑞士所有公债收益率均在零以下。
法国10年期公债收益率 周一早些时候跌穿0.1%的纪录新低。
欧洲央行采取更多刺激措施的预期也帮助推动德国两年期公债 收益率跌至负0.703%，逼平了公投后第二天达到的纪录低位，比欧洲央行负0.40%的存款利率低约30个基点。
过去两周货币市场对欧洲央行进一步下调存款利率的预期升温，完全消化了年底前下调10个基点的预期。
英国央行周四将召开政策会议，市场盛传该行可能采取更多刺激举措提振英国经济。（完）
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘静；审校 李军)
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路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿