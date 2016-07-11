欧元债市：荷兰10年期公债收益率首次跌至负，成为负收益率队伍新成员

* 荷兰10年期公债收益率首次跌到负值

* 英国脱欧后的不确定性和欧洲央行宽松预期驱动市场

* 德国两年期公债收益率逼平英国公投次日创下的纪录低位

路透伦敦7月11日 - 荷兰10年期公债收益率周一跌到负值，为有史以来首见，令全球公债收益率为负的队伍中又增加了一员，这源于投资者担忧经济成长。

自英国公投决定脱离欧盟以来，全球公债收益率加速下跌，全球经济潜在受到冲击的可能性令央行在进一步实施货币刺激措施方面承压。

盘初欧元区公债收益率全面跌至或接近纪录低位，但收盘略升，因英国内政部大臣文翠珊将在本周晚些时候接任首相职务，投资者手中的不确定清单可以勾除一项。

近三分之一的欧元区公债现在不再有资格参与欧洲央行的量化宽松计划，因为收益率低于央行的存款利率，这给欧洲央行修改资产购买计划施加了压力。

荷兰10年期公债收益率 跌至负0.008%的纪录低点，成为加入负收益率阵营的最新一个。自上个月英国公投脱欧引发金融市场巨震以来，该收益率已经下跌逾30个基点。截至周一收盘，收益率回升至0.02%。

惠誉评级称，英国脱欧公投结果令全球收益率为负的政府公债达到11.7万亿美元。英国脱欧公投后，德国10年期公债收益率在负利率区间进一步下跌，瑞士所有公债收益率均在零以下。

法国10年期公债收益率 周一早些时候跌穿0.1%的纪录新低。

欧洲央行采取更多刺激措施的预期也帮助推动德国两年期公债 收益率跌至负0.703%，逼平了公投后第二天达到的纪录低位，比欧洲央行负0.40%的存款利率低约30个基点。

过去两周货币市场对欧洲央行进一步下调存款利率的预期升温，完全消化了年底前下调10个基点的预期。

英国央行周四将召开政策会议，市场盛传该行可能采取更多刺激举措提振英国经济。（完）

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