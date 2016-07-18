欧元债市：适用于刺激计划的债券日渐缺乏，欧洲央行压力增大

路透基点：中策橡胶寻求3亿美元再融资
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
多数分析师预计欧洲央行在周四的会议上不会宽松政策，而会等到9月，届时该行将公布最新的经济预测。
货币市场价格显示，市场预期本周该央行降息10个基点的可能性不到20%。
不过，欧洲央行料维持温和立场，并可能调整购债计划，以解决爱尔兰、葡萄牙和德国等国家公债稀缺的问题。
“我们分析师的基本预测是欧洲央行将等到9月会议，但在那之前，调整QE计划当然是有可能的，”ING利率策略师Benjamin Schroeder表示。
上周五德国公债收益率周线涨幅创下去年12月底以来最大，因冒险意愿从英国退欧的冲击中恢复。
不过周一欧元区公债收益率仍远低于英国退欧前水平，10年债收益率普遍下跌1-2个基点，距离近来纪录低点不远。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 艾茂林/李春喜 审校 高琦/李婷仪)
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
路透伦敦1月16日 - 交易商称，德国央行周一首次买入收益率低于欧洲央行(ECB)存款利率的债券。欧洲央行本月对量化宽松(QE)计划作出广泛修改。
路透1月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，长江基建集团有限公司已经签署2.5亿澳元(1.87亿美元)的五年期到期一次性偿还贷款，吸引到三家银行加入银团。