欧元债市：适用于刺激计划的债券日渐缺乏，欧洲央行压力增大

多数分析师预计欧洲央行在周四的会议上不会宽松政策，而会等到9月，届时该行将公布最新的经济预测。

货币市场价格显示，市场预期本周该央行降息10个基点的可能性不到20%。

不过，欧洲央行料维持温和立场，并可能调整购债计划，以解决爱尔兰、葡萄牙和德国等国家公债稀缺的问题。

“我们分析师的基本预测是欧洲央行将等到9月会议，但在那之前，调整QE计划当然是有可能的，”ING利率策略师Benjamin Schroeder表示。

上周五德国公债收益率周线涨幅创下去年12月底以来最大，因冒险意愿从英国退欧的冲击中恢复。

不过周一欧元区公债收益率仍远低于英国退欧前水平，10年债收益率普遍下跌1-2个基点，距离近来纪录低点不远。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]