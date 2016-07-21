欧元债市：德国公债收益率触及三周高位，欧洲央行按兵不动

路透伦敦7月21日 - 德国公债收益率周四上涨至三周高位，此前欧洲央行称将等到9月再评估英国脱欧后是否需要采取进一步宽松措施。

欧洲央行总裁德拉吉称，英国上月脱欧冲击给市场带来的直接压力得到抑制，但如果需要，该行准备好对提振通胀和增长采取更多行动。

德国10年期公债收益率 全日升4个基点，至负0.03%。此前德拉吉称，欧洲央行管委会没有讨论具体工具，指标德债收益率后小幅回落，因焦点转向欧洲央行将在9月根据季度经济预估再次评估政策。

“我认为市场最初对欧洲央行没有具体讨论行动选项作出反应，”JP Morgan Asset Management策略师Thushka Maharaj称。

“但德拉吉的讲话非常强有力，欧洲央行愿意也准备好行动是非常重要的。”

投资者中也存在一些失望情绪，因欧洲央行没能缓解对可购债券稀缺可能导致1.74万亿欧元刺激措施离开正轨的担忧。

银行预计，逾一半的德国公债被排除在量化宽松计划之外，因收益率低于存款利率，该利率是欧洲央行购债要求的下限。

有传闻称，欧洲央行可能作出重大改变，将根据国家债务规模而不是经济规模购买公债。

意大利公债周四表现最差，10年期公债收益率最高升5个基点，至三周高位的1.26%。因意大利将是上述购债比重变化的最大受益者。(完)

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