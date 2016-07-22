欧元债市：投资者转进长债，因欧洲央行未处理可购债稀缺问题

* 欧洲央行总裁德拉吉推迟解决可购债稀缺问题

* 预计当前量化宽松购债计划将聚焦在较长期公债

* 数据显示欧元区企业活动为一年半来最缓

路透伦敦7月22日 - 投资人周五转进欧元区较长期债券，预期面临可买债券稀缺的欧洲央行，将把购债计划聚焦于收益较高的公债。

民间机构预估显示，约三分之一的欧元区公债和超过半数德国公债不符合量化宽松的购债计划标准，因其收益率低于欧洲央行的存款利率，后者为欧洲央行为购债设定的下限。

欧洲央行总裁德拉吉周四表示，技术性问题不会成为资产购买计划的障碍，将等到9月新的经济预估出炉后再评估政策。

欧洲央行管委诺沃特尼周五称，央行将在第四季提供量化宽松计划未来路径线索，暗示不太可能在9月会议上作出决定。

较长期公债收益率今日小幅下跌，因数据显示，一些欧元区经济体正在感受英国上月决定脱欧带来的冲击。另一方面，较短期公债收益率上涨。

30年期德国公债收益率 下跌3个基点，至0.50%，两年期德债收益率 日内上涨1个基点至负0.61%。

“欧洲央行将购买期限更长的公债，因为这是仅剩的符合央行购买资格的债券，”瑞穗策略师Antoine Bouvet说，“这种情况至少要持续到9月会议，届时欧洲央行料将提出一项新的解决方案。”

评估欧元区较长期通胀预期的一个关键指标--五年期和五年期损益平衡远期通胀率 为1.32%，略高于纪录低位，远低于欧洲央行接近2%的通胀目标。

分析师称，除非欧洲央行采取行动解决可购债稀缺问题，否则较长期公债承压，30年期德债收益率可能跌向零。(完)

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