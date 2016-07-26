欧元债市：欧洲央行购债规模远大于供应量，公债收益率接近纪录低位

南非汇市：兰特跌逾1%，因特朗普就职前的紧张情绪打击风险货币
路透约翰内斯堡1月16日 - 南非兰特兑美元周一回落，下跌逾1%，因在特朗普周五就任美国总统之前的紧张情绪，打击了对全球风险货币的需求。
* 年底前欧洲央行购债规模远大于供应量
* 图表显示为2015年3月开始量化宽松政策以来最长的趋势
* 荷兰合作银行预计德债收益率到今年年底最低将降至负0.30%
路透伦敦7月26日 - 欧洲央行的购债规模直至今年底料将大幅超过新供应量，推动公债收益率接近纪录低位，策略师周二称，这一趋势将持续数月。
意大利周二将启动本周的公债标售，但数量将较未来的赎回及央行购债规模为小。
基于荷兰合作银行的估算，截至2016年底，欧洲央行的购债规模将远高于净供应量，这是2015年3月开始量化宽松政策以来最长的趋势。浏览图表请查tmsnrt.rs/29Woecn
而且如果像一些分析师预测的那样，欧洲央行在9月提高每月购债规模，这种现象可能会更加明显。
“尤其在发债量日益下降的背景下，量化宽松的影响力在加大，”荷兰合作银行策略师Lyn Graham-Taylor称。
意大利10年期公债收益率 报1.25%，当日升1.6个基点，仅较2015年所及纪录低位高出20个基点。目前意大利深受银行业危机所困，而且10月的公投有可能会颠覆当前政府。
意大利发售了35亿欧元通膨保值零息债券，为本周规模为约120亿欧元两次政府发债的第一笔。
未来两周法国、西班牙和意大利将有850亿欧元的票息支付和债券赎回，而周一的数据显示，欧洲央行购债进度没有显露放缓迹象。
在上周欧洲央行购入的192.83亿欧元债券中有174.53亿欧元为公债，是自欧洲央行6月初开始购买公司债以来首次公债占比超过90%。
德国10年期公债收益率 周二降至负0.11%，较本月稍早所及负0.20%的纪录低位高9个基点。德国是定于本周发债的另一个欧元区国家。
荷兰合作银行预计德债收益率到今年年底最低将降至负0.30%，受供给减少以及宏观经济走弱综合影响。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 利棣儿)
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