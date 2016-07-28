欧元债市：额外收益率吸引意大利公债投资人，市场等待银行压力测试结果

路透伦敦7月28日 - 投资人周四买入超过80亿欧元意大利新债，目前意大利部分公债较西班牙可比公债收益率差为2015年初以来最高。周五意大利的银行将面临严峻的压力测试结果公布。

本周意大利10年期公债较西班牙可比公债收益率差触及14个基点，创2015年2月以来最高，在周五欧盟压力测试结果公布前仅小跌至11个基点。市场预计压力测试将显示意大利银行可能在表现最差的银行之列。

意大利政府标售了65亿欧元的五年和10年期公债，以及至多20亿欧元的浮息CCTeu债券。

“这是压力测试结果出炉前一天，这可能不是巧合，”荷兰国际集团(ING)资深利率策略师Martin van Vliet表示。

在经济历经三年衰退之后，意大利银行业问题贷款金额多达3,600亿欧元，这是投资人关切的焦点，且对相关股票及政府债券造成打压。

意大利10年期公债收益率 在新债标售后小跌至1.21%，多数其他欧元区10年期公债收益率则持平至小跌，尽管欧元区最大经济体德国公布的通胀数据优于预期。

欧元区债市周五还将从日本央行的政策会议结果中获得指引，日本央行可能祭出更多刺激措施提振经济。

德国10年期公债收益率保持在接近周三的收盘水准，对美国联邦储备理事会(FED/美联储)一如市场普遍预期的维持利率不变的结果无甚反应。(完)

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