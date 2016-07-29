欧元债市：欧元区公债收益率上涨，此前日本央行的宽松政策不及预期

中国汇市：人民币早盘随中间价小升，特朗普就任在即市场观望气氛渐浓
路透上海1月16日 - 人民币兑美元即期 周一早盘随中间价小幅反弹。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。
路透伦敦7月29日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周五跟随全球其它指标公债收益率一道上涨，此前日本央行公布的新货币刺激计划不及市场预期。
日本央行周五宣布进一步扩大货币政策计划，温和增加购买上市交易基金(ETF)，向来自政府和金融市场要求其采取大胆行动刺激经济和通胀的压力低头。
德国10年期公债收益率 上涨2个基点，至负0.13%；日本10年期公债收益率 上涨9个基点，至负0.19%；美国10年期公债收益率 上涨2个基点，报1.53%。
“日本央行的举措令市场失望，”RBC首席欧洲宏观策略师Peter Schaffrik称。
欧元区公债收益率尽管上涨，但仍处于接近纪录低位，因预计央行普遍将放宽政策。
日本央行周五称，将在9月评估负利率及大规模资产购买计划的效果，表明将对刺激举措进行重大的检视工作。
英国央行将于下周召开政策会议，预计将下调利率，恢复资产购买计划，以缓解经济受到英国上月公投决定脱欧带来的冲击。预计欧洲央行最早于9月采取更多宽松举措。
周五发布的数据显示，第二季欧元区经济增长速度减半，受法国消费者支出疲弱拖累。法国是欧元区第二大经济体。
即便是美国联邦储备理事会(FED/美联储)这个在七国集团(G7)中近年唯一一家提升利率的央行，也在本周会议上对进一步升息时机持谨慎态度。
预计将于周五稍晚发布的欧元区银行压力测试结果将显示，意大利的银行系统在欧盟主要国家中最弱，该国银行持有约3,600亿欧元坏账。
在四家参加测试的意大利银行中，第三大银行西雅那银行 承受压力最大，预计测试结果将显示，该银行资本水平不足以经受重大经济打击，该行持有约500亿欧元坏账。
本周意大利公债与西班牙公债收益率差达到2015年2月以来最大的14个基点，周五小幅下滑至11个基点。
意大利10年期公债收益率 升1个基点，报1.21%，大部分其他欧元区公债收益率日内均上涨1-2个基点。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 刘静；审校 李军)
路透上海1月16日 - 人民币兑美元即期 周一早盘随中间价小幅反弹。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。
路透上海1月16日 - 中国银行间市场流动性周一趋紧，资金价格亦走升。年初银行存款普遍增加较多，月 中准备金例行补缴压力不小，而且春节前取现高峰将至，加之本周还有缴税影响，资金需求高峰期料持续到下 周初。 交易员指出，对于季节性井喷的资金需求，央行应能及时通过公开市场逆回购给予满足，短期资金虽难脱 偏紧局面，但应该也不会有太大问题。 “越来越紧的节奏，这周日子估计都不好过了。”上海一券商交易员称。 华东一银行交易员表示，今日大行供给明显减少，主要是因为准备金补缴，“1月和一季度都是（存款） 旺季营销，补缴的规模会很大，有些大行（月中）几百亿的补缴规模，自己不借就不错了，少出是肯定的。” 她并谈到，本周缴税也将进行，此外春节前最主要的影响因素取现需求也会在本周集中体现；今日跨节资 金供给不多，价格也进一步抬升。 中国央行公开市场今日进行了2,300亿元人民币逆回购操作，其中七天期400亿元，28天期1,900亿元。据 此计算，单日净投放1,650亿元。 上述银行
路透香港1月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，中国环球租赁的三年期境内贷款获得银行业者极热烈反应后，提高金额至20.3亿人民币(2.99亿美元)，已完成签署。