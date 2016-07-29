版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 30日 星期六 01:05 BJT

欧元债市：欧元区公债收益率上涨，此前日本央行的宽松政策不及预期

路透伦敦7月29日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周五跟随全球其它指标公债收益率一道上涨，此前日本央行公布的新货币刺激计划不及市场预期。

日本央行周五宣布进一步扩大货币政策计划，温和增加购买上市交易基金(ETF)，向来自政府和金融市场要求其采取大胆行动刺激经济和通胀的压力低头。

德国10年期公债收益率 上涨2个基点，至负0.13%；日本10年期公债收益率 上涨9个基点，至负0.19%；美国10年期公债收益率 上涨2个基点，报1.53%。

“日本央行的举措令市场失望，”RBC首席欧洲宏观策略师Peter Schaffrik称。

欧元区公债收益率尽管上涨，但仍处于接近纪录低位，因预计央行普遍将放宽政策。

日本央行周五称，将在9月评估负利率及大规模资产购买计划的效果，表明将对刺激举措进行重大的检视工作。

英国央行将于下周召开政策会议，预计将下调利率，恢复资产购买计划，以缓解经济受到英国上月公投决定脱欧带来的冲击。预计欧洲央行最早于9月采取更多宽松举措。

周五发布的数据显示，第二季欧元区经济增长速度减半，受法国消费者支出疲弱拖累。法国是欧元区第二大经济体。

即便是美国联邦储备理事会(FED/美联储)这个在七国集团(G7)中近年唯一一家提升利率的央行，也在本周会议上对进一步升息时机持谨慎态度。

预计将于周五稍晚发布的欧元区银行压力测试结果将显示，意大利的银行系统在欧盟主要国家中最弱，该国银行持有约3,600亿欧元坏账。

在四家参加测试的意大利银行中，第三大银行西雅那银行 承受压力最大，预计测试结果将显示，该银行资本水平不足以经受重大经济打击，该行持有约500亿欧元坏账。

本周意大利公债与西班牙公债收益率差达到2015年2月以来最大的14个基点，周五小幅下滑至11个基点。

意大利10年期公债收益率 升1个基点，报1.21%，大部分其他欧元区公债收益率日内均上涨1-2个基点。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 刘静；审校 李军)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐