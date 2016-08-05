欧元债市：欧元区公债收益率上升，此前美国就业数据提升联储升息预期

路透伦敦8月5日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周五上升，此前强于预期的美国就业数据重燃了美国年底前升息预期。

7月美国非农就业报告显示，上月新增25.5万个工作岗位，远超预估的18万个新增岗位。

周五的数据发布后，联邦基金利率期货合约消化的年底前升息几率约为46%，高于之前的34%。

德国10年期公债收益率 在数据发布前已上涨，数据发布后升2个基点。

德国10年期公债收益率尾盘升3.3个基点至负0.13%，周四在英国央行祭出降息和资产购买计划后，跌约5个基点。

路透数据显示，德国最近发行的、2026年8月到期的零息10年期公债 收益率报负0.07%，升1个基点。

美联储是发达国家中唯一打算收紧货币政策的央行，周四英国央行加入到欧洲大陆、日本和澳大利亚的行列，采取了宽松政策以提振经济增长和通胀。

“美国是唯一的亮点...这是为什么大家关注就业报告的原因，”Goldman Sachs Asset Management负责欧洲、中东和非洲的首席执行长Andrew Wilson称。

“如果就业市场稳步增长并持续收紧，我认为美联储会对低利率越来越不不安，”他称。

其他多数欧元区公债收益率未对美国就业数据作出明显反应，西班牙和意大利10年期公债收益率 均下跌1个基点，分别至1.02%和1.14%。(完)

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