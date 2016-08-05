欧元债市：欧元区公债收益率上升，此前美国就业数据提升联储升息预期

路透基点：天津现代集团正筹办23亿元人民币五年期贷款--TRLPC
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，地产开发商天津现代集团有限公司正在寻求一笔23亿元人民币(3.3亿美元)境内融资。
路透伦敦8月5日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周五上升，此前强于预期的美国就业数据重燃了美国年底前升息预期。
7月美国非农就业报告显示，上月新增25.5万个工作岗位，远超预估的18万个新增岗位。
周五的数据发布后，联邦基金利率期货合约消化的年底前升息几率约为46%，高于之前的34%。
德国10年期公债收益率 在数据发布前已上涨，数据发布后升2个基点。
德国10年期公债收益率尾盘升3.3个基点至负0.13%，周四在英国央行祭出降息和资产购买计划后，跌约5个基点。
路透数据显示，德国最近发行的、2026年8月到期的零息10年期公债 收益率报负0.07%，升1个基点。
美联储是发达国家中唯一打算收紧货币政策的央行，周四英国央行加入到欧洲大陆、日本和澳大利亚的行列，采取了宽松政策以提振经济增长和通胀。
“美国是唯一的亮点...这是为什么大家关注就业报告的原因，”Goldman Sachs Asset Management负责欧洲、中东和非洲的首席执行长Andrew Wilson称。
“如果就业市场稳步增长并持续收紧，我认为美联储会对低利率越来越不不安，”他称。
其他多数欧元区公债收益率未对美国就业数据作出明显反应，西班牙和意大利10年期公债收益率 均下跌1个基点，分别至1.02%和1.14%。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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(编译 刘静；审校 李军)
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，地产开发商天津现代集团有限公司正在寻求一笔23亿元人民币(3.3亿美元)境内融资。
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
路透上海1月17日 - 中国央行公开市场周二单日净投放2,700亿元创近四年新高，但银 行间市场资金吃紧势头并未得到有效缓解。因缴税因素仍存，且春节渐近提现压力开始显现 。 交易员称，除国开行外，其他大型银行出资十分有限，不少股份制亦存在较大资金缺口 。加之未来两日连续有MLF将到期，机构只能盼望央行通过公开市场逆回购或MLF等继续施以 援手。 央行公开市场周二共进行3,300亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期 2,300亿元。据此计算，单日净投放规模2,700亿元，创近四年新高。 上海一银行交易员表示，“感觉现在还是(资金)总量不太够，提现，缴税这些都没法预 测到底会有多少。” 她并指出，根据往年经验，春节前资金趋紧也很正常，央行会根据情况加以调节。只是 在调节过程中，可能会因时滞或传导渠道等非主观原因而产生波动，但总的来说应该不会有 大碍。 至于此前监管层可能控制同业存单(NCD)占比等传言，交易员认为，目前还无法确定该 消息真假。如果真的加以规范，倚重NCD扩