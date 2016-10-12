欧元债市：欧元区公债收益率小涨，因对英国“硬退欧”的担忧减退

路透伦敦10月12日 - 欧元区公债收益率周三小涨，此前市场围绕英国“硬退欧”的担忧减轻，因报导称英国议会在退欧谈判中的作用加大。

英镑贸易加权指数周三从纪录低点反弹，此前英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)表示，议会将有机会就政府的退欧计划进行辩论，并将寻求实现对欧洲市场的“最大准入”。

“这相当于降低了英国硬退欧的风险，因此今日推动了市场价格的变动。”瑞穗利率分析师Antoine Bouvet说道。

但他也警告称，这种提振效应恐难以持续。

“我不认为市场将大松心，因为虽然英国议会看似将插手退欧谈判，但目前仍不清楚这将在多大程度上影响谈判进程。”他表示。

欧洲市场基调乐观，推动公债收益率上涨。德国10年期公债收益率 上涨3个基点，至0.07%，此为一个月高位。

较低评等欧元区公债中，西班牙10年期 公债收益率升5个基点，报1.15%，为7月底来最高。

分析师们指出，对央行措施可能快到极限的担忧会继续给公债收益率带来上升压力。

近几日对欧洲央行可能在结束刺激计划前缩减购债规模的传闻尤为令投资人担心。

市场将从周三晚间欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许的讲话中寻找此事的进一步线索。

投资人也在关注今日稍晚美国联邦储备理事会(FED/美联储)将公布的9月货币政策会议记录。(完)

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