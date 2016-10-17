欧元债市：德债收益率触及6月以来最高位，焦点转向欧洲央行本周会议

标题新闻：标准普尔确认比利时“AA/A-1+”信贷评等，展望为稳定
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
德国10年期公债收益率 本月已上涨20个基点，脱离负值。
该收益率周一上涨逾3个基点，触及0.095%，为6月来最高，跟随美债收益率涨势。
英国公债收益率进一步上涨，帮助欧债收益率日内上涨3-4个基点。
德国商业银行分析师预计，到明年夏季，欧洲央行将无符合条件的德国公债和企业债可买，这比上个月的预期延后三个月。
分析师预计，欧洲央行本周将按兵不动，将等到12月才可能宣布延长及小幅调整购债计划。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美国现货公债 欧元区公债市场
日本公债市场 英国公债市场
台湾债市 中国债市
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (翻译 高琦/张荻； 审校 孙茉莉/蔡美珍)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选