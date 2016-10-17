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债券 | 2016年 10月 17日 星期一 16:20 BJT

欧元债市：德债收益率触及6月以来最高位，焦点转向欧洲央行本周会议

德国10年期公债收益率 本月已上涨20个基点，脱离负值。

该收益率周一上涨逾3个基点，触及0.095%，为6月来最高，跟随美债收益率涨势。

英国公债收益率进一步上涨，帮助欧债收益率日内上涨3-4个基点。

德国商业银行分析师预计，到明年夏季，欧洲央行将无符合条件的德国公债和企业债可买，这比上个月的预期延后三个月。

分析师预计，欧洲央行本周将按兵不动，将等到12月才可能宣布延长及小幅调整购债计划。(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (翻译 高琦/张荻； 审校 孙茉莉/蔡美珍)

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