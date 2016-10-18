更正-欧元债市：葡萄牙公债收益率触及一个月低点，周五DBRS公布评等复评

(第二段有关赤字目标的公布时间应为“周五”，非“周一”)

路透伦敦10月18日 - 葡萄牙政府公债收益率(殖利率)周二触及一个月低点，本周评级机构DBRS将公布对葡萄牙评级的重要复评。

周五葡萄牙公布2017年赤字/GDP之比目标为1.6%，低于今年预估的2.4%，另外德国商报的一篇报导称，葡萄牙政府计划成立一家坏账银行以解决银行业的问题。

这两个消息令市场增强了预期，即DBRS周五将维持葡萄牙保有仅剩的一个投资级别评级。

对于评级的担忧自8月中旬以来一直令葡萄牙公债承压。

“我想，市场现在认为葡萄牙的投资评级应当可以保住，我们也倾向于这样看，”德国商业银行利率分析师David Schnautz说道，“究竟如何还要到时候再看，届时就知道这只是人们的良好感觉，还是确定的事实。”

葡萄牙10年期公债收益率在8月15日触及2.69%低点后一路上升，10月10日曾升至3.63%。此后，由于政府发表的言论暗示评级是安全的，加上更多的利好消息，公债收益率转而下滑。

周二0700 GMT，葡萄牙10年期指标公债收益率 跌1.5个基点至3.25%，随后再度掉头上扬。

其它南欧公债收益率周二亦下跌，西班牙10年期公债收益率 跌1.3个基点至1.11%，意大利10年期公债收益率 跌1.2个基点至1.39%。

更高评级的欧元区公债周二差不多持平，周一则大幅波动。(完)

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