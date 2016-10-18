欧元债市：葡萄牙公债收益率触及逾一个月最低，周五DBRS公布评等复评

* 葡萄牙政府公布预算计划和坏账银行建议后，评等被下调忧虑减缓

* DBRS将复评葡萄牙评等，这是该国仅剩的一个投资级评等

* 这将决定葡萄牙是否有资格参加欧洲央行公债购买计划

路透伦敦10月18日 - 葡萄牙政府公债收益率(殖利率)周二触及近五周最低，本周评级机构DBRS将公布对葡萄牙至关重要的评级复评结果。

上周五，葡萄牙下调2017年赤字目标至相当于国内生产总值(GDP)的1.6%，低于今年预估的2.4%。另外德国商报的一篇报导称，葡萄牙政府计划成立一家坏账银行以解决银行业的问题。

这两个消息令市场增强了预期，即DBRS周五将维持葡萄牙仅剩的一个投资级评级。

对于评级的担忧自8月中旬以来一直令葡萄牙公债承压，因将决定葡萄牙是否仍有资格参与欧洲央行的公债购买计划。

“我想，市场现在认为葡萄牙的投资评级应当可以保住，我们也倾向于这么看，”德国商业银行利率分析师David Schnautz说道，“不过，这究竟是人们感觉良好，还是合理的预期我们还要拭目以待。”

葡萄牙10年期公债收益率在8月15日触及2.69%低点后上涨了近一个百分点，上周一曾升至3.63%。此后，由于政府发表的言论暗示评级是安全的，加上更多的利好消息，公债收益率转而下滑。

周二，葡萄牙10年期指标公债收益率 跌2个基点至3.25%，为9月13日以来最低。

其它欧元区公债收益率周二小幅下跌，受累于英债收益率走低，因英国政府律师称退欧协议“很可能”须获得议会的批准。

英国10年期公债收益率最多跌6个基点至1.07%，德国10年期公债收益率下跌2个基点至0.04%。(完)

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