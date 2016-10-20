欧洲金融：部分银行上调德债收益率预估，显示其可能已经触底

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
但随着全球债券收益率上涨，一些银行最近几日修改了自己的预估，显示出公债市场长达35年之久的涨势正在消退。
荷兰合作银行集团目前预计德债收益率2016年底时将在0.1%，此前的预估为零。该行在英国公投退欧后预计德债收益率可能会低至负0.3%。
瑞穗金融集团和DZ银行均预计，10年期德债收益率年底时约为零，此前的预估为负值。
法国兴业银行9月末调整了预估，目前预计德债收益率年底时将为负0.1%，明年将逐步上升，此前的预估为负0.25%。
9月的路透调查显示，德债收益率年底时将为零。(完)
(翻译 张涛/张荻； 审校 龚芳/白云)
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路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。