欧洲金融：部分银行上调德债收益率预估，显示其可能已经触底

但随着全球债券收益率上涨，一些银行最近几日修改了自己的预估，显示出公债市场长达35年之久的涨势正在消退。

荷兰合作银行集团目前预计德债收益率2016年底时将在0.1%，此前的预估为零。该行在英国公投退欧后预计德债收益率可能会低至负0.3%。

瑞穗金融集团和DZ银行均预计，10年期德债收益率年底时约为零，此前的预估为负值。

法国兴业银行9月末调整了预估，目前预计德债收益率年底时将为负0.1%，明年将逐步上升，此前的预估为负0.25%。

9月的路透调查显示，德债收益率年底时将为零。(完)