欧元债市：欧元区公债收益率小涨，等待欧洲央行政策会议

“当然，也存在他可能暗示缩减购债的下档风险，我认为这不大可能，但这或许是今天上午市场为什么有点紧张的原因，”他说。

最近几周欧元区公债收益率从纪录低点回升，一定程度上是因为有报导称，欧洲央行可能在购债计划结束前缩减购债。

德国10年期公债收益率 从9月底时的负0.16%上涨至周三收盘时的0.03%，周四微涨至0.04%，反映整个欧债市场走势。

欧洲央行每月800亿欧元的购债计划定于2017年3月结束，多数预期将至少再延长六个月。

“我们预期德拉吉将尽力粉碎缩减购债的臆测，并将讨论引向12月可能延长购债计划，我们也预期届时会宣布调整购债计划的形式，”ING分析师在报告中称。(完)

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