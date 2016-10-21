欧元债市：葡萄牙公债收益率接近六周低点，因总理对评级复评有信心

* 收盘后DBRS将发布葡萄牙评级复评

* 需要达到投资级评等才能参与欧洲央行公债购买计划

* 同样关注展望前景

路透伦敦10月21日 - 葡萄牙公债收益率(殖利率)周五跌向六周低点，此前该国总理称，毫无疑问评级机构DBRS将维持对葡萄牙的投资级评等。葡萄牙需要此评等以保留参与欧洲央行资产购买计划的资格。

加拿大评级公司DBRS将在市场收盘后对葡萄牙仅剩的一个投资级评级进行复评。

分析师称，根据必需提前一天通知葡萄牙政府复评结果的相关规定，总理科斯塔的评论被看做是该国将保持此关键评级的强烈暗示。

欧洲央行总裁德拉吉周四确认，如果葡萄牙评级被下调，则该国将退出量化宽松计划。

“我们非常确认评级不会被下调，”荷兰合作银行固定收益策略师Lyn Graham-Taylor称，“结果可能已经告知政府了。”

根据Tradeweb，葡萄牙10年期公债收益率 周五下跌4个基点至3.19%，距离周四触及的3.16%的六周低位不远。

1540GMT，该收益率报3.21%，全日下跌1.4个基点。

德国10年期公债收益率 持平在零水准附近，稍早降1个基点，至零水平下方。

虽然看似分析师和投资者普遍认为葡萄牙此次会逃过评级下调厄运，但估计展望会从稳定下调至负面。

德国商业银行称，如果葡萄牙保住了评级，收益率将回落至约2.8%水平，但部分投资者警告称，如果评级被下调，收益率可能上升多至200个基点。(完)

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