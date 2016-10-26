欧元债市：葡萄牙公债持坚，其它欧元区公债遭抛售

路透伦敦10月26日 - 葡萄牙公债收益率(殖利率)周三跑赢其它欧元区国家公债，此前葡萄牙上周五通过关键评等考核后的首次发债获得稳健需求。

欧元区公债收益率全线上涨7-9个基点，因英债遭抛售带来外溢效应，且全球最大经济体美国的通胀预期指标触及六个月高位，跟随油价反弹。

路透的一篇报道称，几乎可以肯定，欧洲央行会在明年3月初原定到期日后继续购债，并会放宽购买限制，以确保有足够的债券可以购买 。这缓解了市场的紧张情绪。

但葡萄牙公债收益率仅小幅上涨，使得其与德国公债收益率差缩至逾六周来最小。

葡萄牙五年期公债标售得标利率从上次标售的1.87%下降至1.751%，上周五评级机构DBRS确认葡萄牙投资级别信贷评等，市场对其丧失参与欧洲央行购债计划资格的担忧得到缓解。

“此次公债标售表明葡萄牙能继续为自己融资，仍能从欧洲央行的量化宽松计划中受益，”荷兰安智银行(ING)高级利率策略师Martin Van Vliet称。

在上述关键的评等考核结束后，今年接下来将进行的公债发售料将顺利进行。

葡萄牙今年剩余时间料将进一步发售10亿欧元债券。

但分析师警告称，葡萄牙债市很容易受到风险偏好变化的影响，同时经济和银行业疲软也是不利因素。

葡萄牙10年期公债收益率(殖利率) 涨1个基点至3.21%，表现好于其它欧元区公债收益率。投资者对DBRS的评等检讨作出反应，该收益率持于周一触及的六周低位约3.05%之上。

德国出售了近24亿欧元的五年期公债。希腊两年期公债 收益率跌至5.45%，为至少2015年初以来的最低水平(完)

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