欧元债市：欧元区公债走势反复，仍担心央行未来的政策方向

路透伦敦10月28日 - 欧元区公债收益率周五走势反复，投资者消化表现不一的经济数据，及其可能对通胀预期和央行政策未来方向产生的影响，

从周五早盘的交易来看，欧元区公债可能连跌第三日，收益率触及数月最高。但收盘前，收益率回落至盘初的水平。

“很显然，今日的走势并非第二轮德债收益率恐慌性急升，”ING利率策略师Martin Van Vliet表示，他所指的是2015年4-6月间，德国10年期收益率在七周时间内急升逾90个基点。

“我认为，一些人意识到抛售有些过度，因此，收益率现在回落。不过，同样的，如果下周出炉的部分通胀数据强于预期，抛售压力可能会再度出现，”他说。

英国周四公布强劲的经济成长数据，引发全球一波债券卖盘，因数据表现降低了对英国央行下周会议降息的预期。

全球最大经济体美国周五也公布了一些强劲的数据。很多人预计，美国将在今年12月进行10年来第二次升息。

市场普遍认为，全球各主要央行正逐渐退出近年来的积极刺激措施，这导致美国及欧洲公债收益率纷纷升至6月英国退欧公投之前以来的高位。

周五公布的数据显示，西班牙经济第三季增长0.7%，与经济学家的预估一致。

欧元区经济成长和通胀稳步改善的前景，令欧洲央行将会逐步缩减资产购买规模的市场预期升温。

“由于通胀预期上升，对欧洲将缩减宽松举措的猜测升温，市场担心央行，尤其是欧洲央行会缩减刺激措施，”DZ Bank的策略师Daniel Lenz说。

指标10年期德国公债收益率(殖利率) 周五涨5个基点至0.22%，创5月初以来最高水准，但在1500GMT，回落至0.17%。该收益率周四曾触及英国退欧公投后的高点。

多数其它欧元区公债日内也基本持平。

意大利公债当日表现明显逊色，10年期意大利公债收益率盘中触及2月以来的最高水准，该国今日标售85亿欧元发债。

公债标售前，意大利10年期公债收益率 上涨至1.60%，1500 GMT，上扬4个基点，报约1.59%。

意大利和西班牙公债收益率之差创2014年12月以来最阔，对即将进行的意大利参议院改革公投的担忧拖累人气。(完)

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