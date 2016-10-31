欧元债市：德债收益率创2013年来最大月涨幅

* 10年期德债收益率本月攀升近29个基点

* 涨幅超过2015年德债收益率恐慌性急升时的升幅

* 投资者重新评估货币政策前景，因数据改善且通胀回升

* 德债收益率攀升与英债和美债收益率涨势一致

路透伦敦10月31日 - 德债收益率周一录得2013年以来最大月涨幅，因经济数据改善，促使投资者重新评估货币政策前景。

指标10年期德债收益率从上周五触及的近六个月峰值小幅回落，因有消息称，美国联邦调查局正在对更多与总统候选人希拉里“邮件门”相关的邮件进行调查，这支撑了公债的避险买盘。美国大选将在下周进行。

不过，公债市场的整体基调仍然脆弱，因为，美国和欧洲经济数据改善，缓解了主要央行进一步放宽政策的压力，导致公债上周遭大举抛售。

周一公布的数据显示，10月欧元区消费者物价指数(CPI)初值同比上涨0.5%，与预期一致，且高于9月0.4%的涨幅。

“市场开始重新关注超宽松政策将在某一天结束的可能性，”DZ Bank的策略师Christian Lenk表示，“今天的数据显示，通胀并非完全不存在。”

10年期德债收益率 日内持平，报0.17%，脱离上周五触及的近六个月高位0.217%。

本月，10年期公债收益率累积上涨29个基点，为2013年1月以来最大月涨幅，超过了2015年6月的涨幅，当时是德债遭抛售的高峰期。

五年期德债收益率 报负0.39%，上周跳升至欧洲央行存款利率负0.4%之上，重新回到符合欧洲央行购债条件的公债之列。

根据德国央行的数据，上周五，流通中的德债平均收益率重回正值区域，为6月以来首次，触及0.01%。周一回落至0%。

西班牙公债跑赢其它欧元区公债，因该国议会周末批准首相拉霍伊连任，结束了为期10个月的政治僵局。

西班牙10年期公债收益率 回落2个基点，报1.22%。意大利10年期公债收益率上涨2个基点。(完)

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