欧元债市：德债收益率小升，市场看好希拉里胜选但审慎心态浓厚

高评等欧元区债券收益率上涨，但未触及近期高位，6月底英国公投退欧的记忆令涨势受限。当时英国公投结果与民调相反。

OANDA资深市场分析师Craig Erlam说，“看起来我们现在仍非常容易受特朗普胜选的冲击。”

德国10年期公债收益率在英国6月23日公投之前一周上涨17个基点，因预期英国公投将决定留在欧盟。

由于英国公投结果恰恰相反，决定退出欧盟，6月24日上述收益率大跌30个基点，触及负0.17%的低位，并且有两个多月时间都停留在负值区域。

最近几周德债收益率上升，现在比9月所及的低点负0.16%上升了30个基点，但这种走势部分原因是市场担心央行正在从过去几年的大规模刺激计划中撤出。

不过如果希拉里如期胜选，这种走势将持续。

美国大选后，市场关注焦点料转向意大利宪法改革公投。(完)

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