欧元债市：避险德债遭抛售，市场看好希拉里胜选

路透伦敦11月8日 - 投资人周二抛售最高评等德债和美债，转投较高风险资产，因对美国民主党候选人希拉里将赢得大选有信心。

希拉里被金融业认为是将维持现状的候选人，若特朗普胜选，则会为美国未来政策带来更多不确定性。

路透/益普索的“States of the Nation”民调工具显示，希拉里击败特朗普的可能性高达90%。

德债收益率同美债收益率一道走强，股市也上涨，因资金转投较高风险资产。

尽管大选的最终结果要等到周三早间，但交易商从各州的出票结果中获得指引，他们称结果暗示希拉里将获胜。

不过市场仍有一些谨慎情绪。投资人对6月底英国退欧公投结果同民调相反仍心有余悸。

德国10年期公债收益率 周二升至一周高位0.19%，当日升4个基点。美国10年期公债收益率也升至一周最高的1.87%，亦升4个基点。

德国10年期公债收益率在英国6月23日公投之前一周上涨17个基点，因预期英国公投将决定留在欧盟。

由于英国公投结果恰恰相反，决定退出欧盟，6月24日上述收益率大跌30个基点，触及负0.17%的低位，并且有两个多月时间都停留在负值区域。

最近几周德债收益率上升，现在比9月所及的低点负0.16%上升了30个基点，但这种走势部分原因是市场担心央行正在从过去几年的大规模刺激计划中撤出。

不过如果希拉里如期胜选，这种走势将持续。

美国大选后，市场关注焦点料转向意大利宪法改革公投。(完)

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