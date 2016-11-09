欧元债市：公债收益率反弹，特朗普当选美国总统带来的紧张情绪迅速消散

* 欧债录得英国退欧公投以来的最大单日波动

* 意大利公债表现逊色，受即将举行公投打压

* 美国公债收益率逆转跌势，触及数月高位

* 分析师表示，特朗普可能大举支出

* 许多分析师预计美联储仍将加息

路透伦敦11月9日 - 欧元区公债收益率周三从特朗普当选美国总统后触及的低点反弹，但美国大选的结果令投资人聚焦意大利即将举行的公投。

意大利公债表现尤为逊色，10年期公债收益率一度升7个基点，至1.71%，而欧元区评等最高的公债收益率势将收平或小跌。

“特朗普当选和意大利公投没有直接关系，但一有政治杂音，投资人就会想起意大利及其政治局势。”BBVA策略师Jaime Costero Denche称。

Franklin Templeton的David Zahn周三对路透表示，特朗普胜选暗示意大利12月4日公投结果为“不”的机会会大于预期。此次公投决定了意大利总理伦齐的政治前途。

周三稍早，指标德国10年期公债 收益率一度跌至两周低点，因担心特朗普当选对美国经济政策、地缘政治、自由贸易和移民可能带来的影响。

但在特朗普在胜选讲话中采用了柔和的基调后，公债走势被逆转。特朗普还谈及会重建基建和全国成长项目，分析师表示，这可能带动在债市借贷增加。

随着美国长债收益率升至数月高位，德国10年期公债收益率也一度升至平盘之上，之后回落至0.16%，当日仅跌1.7个基点。

特朗普当选一度令市场怀疑美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否还会在12月加息，但之后多数人士看来还是回到稍早的立场。

CME的Fedwatch工具显示，在美国交易时段最初的几个小时，美联储12月加息的机率降至约60%，但在1600 GMT，已经回升到了70%以上。(完)

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