欧元债市：收益率录得年内最大单日涨幅，因预期特朗普政府将推升通胀

* 预计特朗普的支出计划和贸易保护主义政策将推升通胀

* 德国和法国公债收益率触及六个月高位

* 意大利公债收益率触及一年高位

* 欧元区通胀指标触及五个半月高位

* 美债收益率录得多年来最大升幅

路透伦敦11月10日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周四将录得今年的最大单日涨幅，跟随美债收益率急升的走势，因投资人预期美国总统当选人特朗普的保护主义色彩贸易政策及财政支出将推升通胀。

德国10年期公债收益率跳升逾10个基点，至八个月高位，法国、爱尔兰和葡萄牙公债收益率攀升近20个基点。意大利10年期公债收益率触及逾一年高位，因特朗普的意外获胜导致下个月意大利的宪法公投成为焦点。

评估欧元区长期通胀的一个关键市场指标升至1月以来最高水平，类似的美国指标也升至16个月高位。

市场预期特朗普入主白宫后实施的政策，将带动消费者物价上涨，这预期导致美国公债收益率周三触及10个月高位。

周四开盘，美债的抛售加速，10年期美债 收益率上涨5个基点。

尽管还不能确定特朗普的政策会对美国经济造成什么样的影响，市场似乎仍坚信美联储将加息，并开始关注欧洲央行是否会很快收回超宽松货币政策立场。

“美国财政政策有变化，长期来看对固定收益意味着更大的不确定性，”瑞穗策略师Antoine Bouvet说。

欧洲央行官员周三表示，做好了应对特朗普当选后经济面临冲击的准备。

作为全球第一大经济体以及欧盟最大的贸易伙伴，美国疲弱对欧洲央行不是一个好消息。目前欧洲央行正在竭力通过负利率、购债和面向银行的超低廉资金来支撑欧元区的经济。

根据CME的FedWatch，货币市场预计美联储12月升息机率约为70%，和周二美国总统选举前的机率类似。

10年期德国公债收益率 上涨13个基点至0.31%，触及3月中以来最高水平，势将录得近一年来的最大单日涨幅。30年期德债收益率 上升16个基点，至0.95%，为5月底以来最高水平。

两年期 和10年期德债收益率差扩至92个基点的1月以来最宽水准，收益率曲线变陡，表明投资者在重新评估通胀前景。

法国10年期公债收益率 上升18个基点至0.69%。西班牙10年期公债收益率 上升15个基点至1.44%，为6月来最高。

意大利10年期公债 收益率升至1.95%，因投资者的关注点转向12月4日的宪法公投，公投将确定意大利总理伦齐的政治未来。

评级相似的意大利和西班牙公债收益率差为49个基点，接近2012年以来最阔。

一个衡量美国长期通胀的市场指标周三升至2.38%，为去年7月来最高。欧元区五年和五年远期损益平衡通胀率 升至1.5292%，为1月底以来最高。 (完)

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