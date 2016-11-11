欧元债市：特朗普新政忧虑横扫欧元区公债，意大利公债领跌

* 投资人预计特朗普新政将助燃通胀

* 意大利10年期公债收益率触及去年9月来最高

* 抛售波及其他公债

* 法国公债收益率势将创去年来最大单周升幅

路透伦敦11月11日 - 意大利公债收益率(殖利率)周五触及逾一年最高水平，欧元区债市全面遭抛售，投资人认为美国当选总统特朗普的新政将推高通胀。

意大利在12月4日宪法改革公投之前将是市场关注焦点；意大利总理伦齐(Matteo Renzi)把自己的政治命运押在了此次公投之上。

美国共和党候选人特朗普本周意外胜选，凸显出反体制人气的上升。投资者担心公投可能会使民粹政党五星运动更接近于掌权。

在这种风险存在的情况下，意大利周五标售的公债借款成本跳升。10年期意大利公债收益率 升逾13个基点，报1.99%，为去年9月来最高。

意大利10年期公债收益率势将创去年6月来最大单周升幅，较可比德债收益率差扩阔至166个基点，为2014年10月来最高。

标准普尔周五确认意大利BBB-评等，维持稳定评等展望。

周五欧元区公债普遍遭抛售，多数公债收益率升3-13个基点，至数月高位。

根据美银美林指数，本周全球债市蒸发约1万亿美元，因预期特朗普的经济政策将推高通胀。

美国30年期公债收益率本周大涨38个基点，周度升幅为2009年1月来最大。

德国10年期公债收益率 升18个基点，周度升幅为约一年最大。

法国10年期公债收益率 升至1月来最高，触及约0.80%峰值，本周升幅29个基点，为去年6月来最大。

欧元区“五年、五年远期”损益平衡通胀率 周五升至1.5594%，为1月以来最高。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

伦敦美债 东京美债

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]