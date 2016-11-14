欧元债市：意大利公债收益率触及逾一年最高，因总理暗示若公投失败将辞职

* 意大利10年期公债收益率触及去年9月来最高

* 意大利总理伦齐暗示若公投失败，将辞职

* 美国通胀押注重压全球债市

路透伦敦11月14日 - 10年期意大利公债收益率周一攀升至逾一年最高，引发债市普遍遭抛售，此前意大利总理伦齐暗示，若他在下月的宪法改革公投上失利，可能会辞职。

市场预计美国当选总统特朗普的新政会推高通胀，这拖累全球债市大跌，意大利跌势尤重，因欧元区多个国家在未来几个月也将面临政治考验，意大利为其中之一。

“如果你同意大利投资人交谈，许多人会说除了伦齐，没有其他人能掌管意大利。这就是为什么市场普遍认为伦齐最终会留任。”Natixis固定收益策略师Cyril Regnat称。

意大利10年期公债 收益率一度升18个基点，报2.15%，为去年9月来最高，1630GMT，该收益率降至2%关口，当日仍升5个基点。

意大利30年期公债收益率升约20个基点，报3.34%，为去年7月来最高，之后回落，报3.18%。

意大利10年期公债较可比德债收益率差扩大至2014年10月以来最阔水平。

德国30年期公债 收益率升约10个基点，逾六个月来首次升穿1%关口。美国30年期公债 收益率升穿3%，触及今年最高水准。

欧元区“五年、五年远期”损益平衡通胀率 周一升3个基点，至1.59%，为1月以来最高。(完)

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