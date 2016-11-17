欧元债市：低评级欧元区公债收益率上涨，因意大利重新成为焦点

* 欧元区二线国家公债收益率盘初下跌后上涨

* 意大利银行和公投忧虑重现

* 意大利和德国公债收益率差扩至逾两年最阔

* 日本央行采取行动限制日本公债收益率涨势

* 美联储叶伦暗示美国升息

路透伦敦11月17日 - 欧元区较低评级公债周四再遭抛售，意大利公债领跌，因意大利银行业健康状况和下月公投的政治影响重新成为市场焦点。

意大利银行股指数触及五周来最低，受意大利裕信银行下跌拖累，此前有报纸报导称，该行在考虑为清理坏账预留70-80亿欧元拨备。

政治不确定性也重压市场，意大利总理伦齐周四称，如果在下月的宪法改革公投中失败，他将不会参与组建临时或由专家领导的政府。

民调显示，伦齐将输掉12月4日的修宪公投。伦齐承诺，如果输掉公投，他将辞职。

意大利10年期公债 与德国10年期公债 收益率差扩至逾两年最阔。

“市场担心意大利，这是收益率差走阔的原因，”KBC策略师Piet Lammens称，“意大利银行是其中的一个原因，当然还有伦齐的命运。”

意大利10年期公债 收益率开盘小幅走低，后升7个基点，至2.03%，推高其它较低评级欧元区公债收益率。

葡萄牙10年期公债 升6个基点，至3.76%；西班牙10年期公债 收益率升4个基点，至1.59%，爱尔兰10年期公债 收益率升3个基点，至1.01%。

同时，高评级德债收益率下跌，从多月高位回落。

分析师称，驱动德债收益率走低的原因是日本央行警告市场不要将收益率推得太高，此前特朗普在上周意外赢得美国大选。

日本央行周四向市场寻求购买无限量公债，为调整政策框架以来的首次。日本央行总裁黑田东彦称，央行不会袖手旁观，此前日本公债收益率跟随美债跳升。

在日本央行行动后，日债收益率下跌，德债收益率跟随其跌势。10年期德债 收益率跌最多5个基点，至0.26%，低于周一触及的10个月高位0.396%。在1500GMT，10年期德债收益率跌2个基点，至0.29%。

美债收益率在盘初下跌后上涨，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦就下月升息给出了清晰的信号。(完)

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