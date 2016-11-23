欧元债市：欧元区公债收益率上涨，因报道称ECB将采取行动降低债券稀缺程度

* 德国两年期公债收益率从纪录低点反弹

* 英债和美债收益率大涨

* 欧洲央行将采取行动避免融资市场冻结

路透论调11月23日 - 德国两年期公债收益率周三从纪录低点反弹，此前有报道称欧洲央行(ECB)正在寻找贷出更多公债的方式，以避免短期融资市场冻结。

全球债市恢复跌势，也带动整体欧债收益率走强。英债和美债收益率大涨、意大利10年期公债收益率 触及去年9月来最高。

德国两年期公债收益率 较纪录低点反弹超过7个基点，此前央行消息人士向路透表示，ECB正在寻找贷出更多公债的方式，以避免规模达5.5万亿欧元的短期融资市场冻结。

“该消息让我对欧洲央行将在12月延长购债计划的预期更有信心，”Mizuho利率策略师Peter Chatwell表示。

两年期德债收益率本周大跌，盘初触及负0.75%的纪录低点。

1630 GMT，荷兰 和法国两年期公债 收益率分别报负0.69%和负0.60%，当日升3个基点。