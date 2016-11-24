欧元债市：意大利公债上扬，市场坚信欧洲央行将采取措施支撑经济

路透伦敦11月24日 - 低评等欧元区公债收益率周四下滑，因市场愈发坚信包括意大利下周末修宪公投在内的坚困政治环境下欧洲央行将采取措施支撑经济。

意大利 、西班牙 和葡萄牙公债 收益率跌6-8个基点，此前欧洲央行点明了欧元区面临的政治问题，市场认为这说明欧洲央行在必要时愿意提供刺激措施。

意大利/德国10年期公债利差持于近186个基点，接近2014年5月来最宽水准。意大利总理伦齐已经将他的政治前途系于12月4日的修宪公投上。

欧洲央行周四表示，欧元区的金融稳定风险正在上升，对于一些国家债务可持续性的担忧或再起，这有可能加大区内最弱国家所面临的压力。

“这令我们对欧洲央行将延长购买资产计划的信心增强，”瑞穗利率策略师Peter Chatwell称。

“如果欧元区政治紧张局势升温，将影响通胀和经济成长预期，从而预示央行将不得不继续提供刺激措施。”

央行消息人士周三向路透表示，欧洲央行正在研究如何借出更多政府公债，以防止支撑金融体系、规模达5.5万亿欧元的短期融资市场冻结。

德国10年期公债收益率下跌2个基点，至0.26%。

意大利10年期公债收益率一度下跌7个基点，至2.07%，尾盘缩减跌幅，报约2.12%。

法国10年期公债较可比德债利差扩阔至2014年3月来最宽的约53个基点，反映对欧元区政治风险的担忧日益加重。(完)

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