欧元债市：公债收益率下降，因油价下滑抑制“特朗普通胀”押注

标题新闻：标准普尔确认比利时“AA/A-1+”信贷评等，展望为稳定
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多数欧元区公债收益率日内下跌2个基点，德国10年期公债收益率 报0.22%，法国10年期公债收益率 下跌2.2个基点，报0.77%。
意大利公债收益率则回吐稍早跌幅微涨，该国股市 下跌逾1.5%。
本周日意大利将就修宪举行公投，市场的紧张气氛打击了意大利资产的人气，银行股和公债最近几周均承压。
周一意大利银行股指数 继续下跌，触及八周低点。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 汪红英/李春喜 审校 于春红/艾茂林)
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