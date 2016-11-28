欧元债市：公债收益率下降，因油价下滑抑制“特朗普通胀”押注

多数欧元区公债收益率日内下跌2个基点，德国10年期公债收益率 报0.22%，法国10年期公债收益率 下跌2.2个基点，报0.77%。

本周日意大利将就修宪举行公投，市场的紧张气氛打击了意大利资产的人气，银行股和公债最近几周均承压。