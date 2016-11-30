欧元债市：德债收益率上升，受OPEC达成减产协议推动

* OPEC减产报道推高美国和德国公债收益率

* 德国和美国10年期公债收益率差扩阔

* 欧洲央行报道缓解意大利公投和奥地利大选的紧张情绪

路透伦敦11月30日 - 德国公债收益率(殖利率)周三上涨，因油价飙升，此前有消息人士告诉路透称，石油输出国组织(OPEC)达成减产协议。

消息人士称，OPEC已达成2008年以来的首个减产协议。

全球债市遭抛售，美国公债首当其冲，10年期美债收益率上涨8个基点至2.38%，此前布伦特原油一度升穿每桶50美元，抹去了周二的跌幅，因达成减产协议的预期升温。

德国10年期公债收益率 逆转了上午的跌势，上涨1.6个基点至0.25%。

“很明显OPEC消息给美债带来很大影响，德债走势与其同步，”瑞穗银行策略师Peter Chatwell称，“说到此，德国和美国公债收益率差今日进一步走阔。”

德国10年期和美国10年期公债收益率差扩至213个基点，接近至少1990年以来最阔。

稍早，公债收益率下跌，因市场预期如果周末意大利公投结果不利于总理伦齐，欧洲央行将出手买进意大利公债。

周二路透报导称，若意大利周日举行的宪法改革公投大幅推升了该国借贷成本，则该央行准备暂时增加意大利公债购买规模。

“市场反应确实显示，欧洲央行很清楚量化宽松对二线公债的重要支撑作用，”ING策略分析师Padhraic Garvey称。

意大利和奥地利公债早盘扳回本周稍早的部分跌幅，两个国家将在周日迎来至关重要的投票。意大利是宪改公投，奥地利将进行大选投票，可能产生欧盟成员国中首个极右翼国家领导人。

1500GMT，意大利10年期公债收益率 上涨1.8个基点至近2%。

其它多数欧元区公债收益率持平至上涨3个基点不等。（完）

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