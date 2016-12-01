欧元债市：欧元区公债收益率大涨，受油价劲升及强劲数据带动

* 欧元区公债收益率升2-6个基点，通胀预期升至11个月高位

* 油价激升，OPEC达成减产协议刺激通胀预期

* 法国和西班牙标售公债，意大利修宪公投进入倒计时

路透伦敦12月1日 - 德债收益率(殖利率)周四升至两周高位，主要产油国达成2008年以来首份减产协议，带动油价大涨，且全球经济反弹的新迹象提升了通胀预期。

奥地利成为焦点，此前消息称该国开始允许发售长达100年债券的立法程序。但在意大利周日举行修宪公投前，投资人不愿大幅压低意大利公债。

而眼下，石油输出国组织(OPEC)与俄罗斯达成的减产协议吸引了市场的注意力，提振欧元区公债收益率上扬2-6个基点。

该消息刺激油价升至六周高位，而在特朗普当选为美国总统后，市场重新评估了通胀和经济成长前景。

一项调查显示，欧元区11月制造业录得2014年初以来表现最佳的一个月，受益于欧元走软及需求增强。

先行指标印证中国经济正处于复苏通道之中。11月官方制造业和非制造业PMI双升至逾两年高位，超市场预期，从生产到需求到价格的各分项指数亦齐回升，预示经济短期已企稳，完成年内增长目标无虞。

美国11月工厂活动升至五个月最高，因新订单和产出增长加速，为经济在第四季初获得更多动能提供了进一步证据。

德国10年期公债收益率 升至两周高位0.35%，30年期公债收益率 涨10个基点，至1.03%。

“五年、五年远期”损益平衡通胀率 升向1.64%上方的11个月高位。该指标衡量欧元区通胀预期。

周四法国和西班牙都发售和公债。

欧元区公债遭抛售带动意大利10年期公债收益率 重返2%之上。(完)

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