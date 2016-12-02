欧元债市：意大利公债收益率下滑，周末公投前投资人对冲押注

* 意大利10年期公债收益率跌13个基点

* 该收益率势将创7月来最大周度跌幅

* 意大利周日公投前投资人回补空头

* 市场已经消化了修宪遭“否决”的投票结果

路透伦敦12月2日 - 意大利借款成本本周创7月来最大周度降幅，因在本周末意大利举行关键的修宪公投，可能带来出人意料的结果前，投资人在周五匆忙回补空头。

本周有迹象显示，部分投资人一直在对冲意大利公债的空头仓位，显示即便他们猜对了周日公投结果为“否定”，影响还是远未确定。

“市场重拾信心，公投结果将会是软‘否定’...政府不会大规模改组，银行业危机不会加速，”法国兴业银行策略师Ciaran O'Hagan称。

“上周前市场有大量意大利公债的空头仓位，但之后的走势符合投资人在出脱或回补那些空头的观点。”

10年期意大利公债收益率 大跌13个基点，报1.90%，本周下挫约18个基点，为五个月最大周度跌幅，从11月触及的14个月高位回落了约25个基点。

意大利10年期公债较可比德债利差周五降至163个基点，上周一度冲高至两年半高位逾190个基点。

在6月英国公投决定退欧以及特朗普在上月美国大选中意外获胜的结果中，金融市场主流看法都押错边。

“我想周一时将很难确切知晓未来的意大利政府将是什么样子的，以及该国进一步改革的热情将如何。”AllianzGI的全球固定收益部门主管Franck Dixmier说道，并称他所在的基金是做空意大利公债，对奥地利公债也无曝险。

“当前利差反映出投资者是明确押注公投结果为反对，但在反对结果之后，至关重要的将是由意大利对新大选的热度所呈现的前景。”

欧元区公债收益率大多下滑，德国10年期公债收益率 跌5个基点，报0.28%，部分投资人在意大利公投前青睐避险德债和美债。

奥地利周日将举行总统大选。自由党候选人Norbert Hofer可能成为西欧自二战以来第一位民选的极右翼领导人。

根据Tradeweb数据，10年期奥地利公债收益率 跌6个基点，报0.53%。10年期奥地利和德国公债利差也从上周触及的近10个月高位33个基点缩窄至25个基点。

法国10年期公债收益率 跌8个基点，报0.72%，录得11周最大单周跌幅。(完)

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