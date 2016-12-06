欧元债市：意大利公债收益率一度触及三周低位，欧洲央行宽松预期提供支撑

* 南欧公债收益率急挫

* 意大利公投后，焦点转向欧洲央行会议

* 意大利部长称可能最快于2月举行大选

* 欧元区通胀预期升至一年高位

路透伦敦12月6日 - 南欧国家借贷成本周二下跌，意大利公债收益率一度触及三周低位，因市场焦点从意大利公投转向欧洲央行本周稍晚的会议是否会给金融市场带来影响。

意大利10年期公债收益率 最多下跌14个基点至约1.888%，但在意大利内政部长称，可能最快于2月举行新的大选后回升。

意大利总理伦齐在周日公投失利后表示将辞职，他称，希望能避免仓促进行大选，这帮助支撑了意大利公债。

周二尾盘，意大利10年期公债收益率全日仍下跌5个基点，至1.96%，高评级的可比德债收益率上升3个基点，至0.37%。两者收益率差收紧至160个基点，该收益率差已经从近期触及的两年半高位缩窄了30个基点。

意大利银行股指数 反弹7%，势将录得7月中以来的最大单日升幅，这也给意大利公债带来积极影响。

西班牙和葡萄牙公债收益率 下跌6-9个基点，受欧洲央行周四会议上采取支撑性行动的寄望影响。

“意大利公债比核心公债表现相对较好的一个原因是，有欧洲央行作为背后的支撑，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)欧洲固定收益策略师Orlando Green称。

“我们预期两天后的会议能出台更多刺激举措，这是二线国家公债受到支撑的一个原因。”

欧洲央行管委会周四将召开会议，外界广泛预期其将调整资产购买计划条款，以缓解可购买债券短缺的情况，并预计延长目前将在2017年3月到期的资产购买计划。

希腊公债收益率上涨，此前欧元区财长同意减免该国部分债务。

欧元区五年期、五年期损益平衡远期通胀利率升至一年高位的1.72%之上。(完)

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