欧元债市：公债收益率攀升，等待ECB今年最后一次政策会议结果

标题新闻：标准普尔确认比利时“AA/A-1+”信贷评等，展望为稳定
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这种不确定性让人回想起欧洲央行(ECB)在2015年的最后一次会议。当时总裁德拉吉没有达到市场对他宽松政策的期望，结果使欧元 创下近七年最大单日涨幅。
“这一次ECB不得不兑现承诺，对QE采取果断措施，”德国商业银行分析师Michael Leister表示。
“德拉吉面临严峻挑战，因为市场对延长购债计划的预期遭遇央行管委会对QE的疲劳期。”
Tradeweb数据显示，德国10年期公债收益率 周四微涨1个基点，报0.35%；周三早盘曾短暂触及近11个月高点0.40%。
多数其他欧元区公债收益率日内上涨1-2个基点，欧元兑美元微涨。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王洋/李春喜; 审校 张明钧/刘秀红)
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