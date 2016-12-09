欧元债市：爱尔兰和葡萄牙公债被认为是欧洲央行量化宽松计划的输家

* 爱尔兰和葡萄牙10年期公债收益率触及两周高位

* 投资者担心央行触及购债上限

* 爱尔兰将放慢购债步伐，减少购债50%-消息人士

* 大部分欧元区公债收益率下跌

路透伦敦12月9日 - 爱尔兰和葡萄牙公债收益率周五急升至两周高位，因投资者认为这两个国家可能面对符合欧洲央行资产购买计划要求的可购公债稀缺的问题。

此前一天，欧洲央行宣布将量化宽松计划延长至明年底，上述两国公债在债市的普涨中跑输，因投资者担心它们可能无法从多出的九个月的刺激计划中完全受益。

根据欧洲央行的刺激计划，各国央行买入各自国家的政府债务，但购买量限制在未偿还债务的三分之一。

熟悉情况的消息人士周五称，爱尔兰央行将放缓刺激计划购债步伐，将近期每月购债约10亿欧元的数量减少约一半。

葡萄牙央行称，欧洲央行的决定不会改变其购买本国债券的方式，将确保一直购债直到计划结束。

“市场在惩罚爱尔兰和葡萄牙，因为一些人认为，发券人限制问题将在明年出现，”荷兰安智银行(ING)策略师Martin van Vliet称，“至少今天，人们认为它们是这一做法的牺牲者。”

爱尔兰10年期公债 收益率最多升6个基点，至1.00%，而大部分其它欧元区公债收益率全日下跌1-5个基点。

葡萄牙公债是另一个显着跑输的公债。10年期公债收益率最多升9个基点至两周高位的3.90%，周四上涨24个基点，为6月24日以来的最大单日升幅，当时市场对英国公投决定脱欧做出了反应。

对其它欧元区公债，欧洲央行周四意外决定缩减月度购债规模，但将刺激计划延长至明年底，这令市场感到释然，因购债仍将维持一段时间。

德国10年期公债收益率下跌5个基点，报0.35%，比周四欧洲央行开会后触及的11个月高位下跌了约10个基点。(完)

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