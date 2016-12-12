欧元债市：欧元区公债收益率上扬，受油价飙涨影响

* 大部分公债收益率上涨6-8个基点，因油价飙涨

* OPEC与非OPEC产油国同意从2017年起减产

* 投资者押注通胀将上升

* 美国10年期公债收益率站在2.5%之上，为2014年10月以来最高

* 德国公债收益率曲线为2014年9月以来最陡

路透伦敦12月12日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周一劲扬，此前石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成减产协议，激励油价飙涨5%，通货再膨胀交易重回市场。

评级较低的南欧国家公债所受的压力得到一些缓解，意大利公债收益率逆市下跌，此前，一位该国财政部消息人士称，如需要，政府准备救助处于困境的西雅那银行。

但对于欧元区大部分公债市场而言，油价 涨至一年半以来最高逾每桶57美元是主要推动力，令通胀攀升重新成为关注重点。预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)本周将进行全球金融危机以来的第二次升息。

较短期公债收益率受到欧洲央行上周决定购买更多短债抑制，较长期公债面临的抛压最为严重。

法国10年期公债收益率 升至11个月高位的约0.92%，大部分高评级国家的公债收益率上涨6-8个基点。

德国30年期公债收益率 升至1月以来最高的1.25%，30年与两年公债收益率 之差扩至2014年9月以来最阔，收益率曲线变陡。

美国10年期公债收益率 2014年10月以来首次升穿2.5%，此前，OPEC及其它产油国达成联合减产协议，以抑制供应过剩并提振油市。

“如果连非OPEC产油国也加入减产，我们很有可能会看到石油供应出现短缺，”DZ Bank利率策略师Rene Arecht称，“这正是债市目前预期通胀风险上升的原因所在。”

衡量欧元区通胀预期的市场指标，五年、五年远期损益平衡通胀率 延续涨势，触及逾1.73%的一年高位，较今年稍早触及的纪录低位高约50个基点。

反应市场出现通货再膨胀相关交易的另一个迹象是，五年期美国公债及同年期通胀保值债券间的息差 创两个月高位，表明市场预期通胀将加速。

1635GMT, 意大利10年期公债收益率下跌3.5个基点至2%，西班牙10年期公债收益率下跌1个基点至1.5%。(完)

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