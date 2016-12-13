欧元债市：意大利公债收益率触一个月低位，受银行业正面消息影响

路透伦敦12月13日 - 意大利10年期公债收益率周二跌至一个月低位，此前意大利裕信银行宣布进行该国历来最大的股票发售计划，这是该国银行业进行清理整顿的最新努力。

较德国可比公债利差跌至逾一个月来最低，该利差在12月4日修宪公投前曾大幅上涨。

意大利最大银行--裕信银行表示，将筹集130亿欧元资金用于增强资产负债表，并提高较长期盈利能力。意大利新总理真蒂洛尼(Paolo Gentiloni)称，政府准备为支持处于困境的银行业采取行动。

意大利金融业的命运根本上与政府紧密相连，因银行是政府债券的最大投资者之一。

真蒂洛尼周一公布新政府名单，前一届政府几乎所有部长均获留任，分析师称这受到投资者的欢迎。

“市场看似在以积极的心态观察银行业的发展，真蒂洛尼挑选的内阁成员令投资者感到安心，”DZ Bank策略师Christian Lenk称。

本周意大利新政府将在国会两院面临信心投票。

据Tradeweb数据，意大利10年期公债收益率 最多跌12个基点，至一个月低位的1.878%，势将录得临近公投日的12月2日以来的最大单日跌幅。其较德国可比公债 的利差缩窄至153个基点，此为逾一个月来的最窄水准。

德国10年期公债收益率 跌幅较小，下跌4个基点，至0.36%，欧元区多数其他公债收益率跌5-8个基点不等。

意大利银行股 涨5%，受裕信银行 股价大涨近15%，势将录得2010年以来最大单日升幅的提振。

“政府进行重大重组的不确定性已消除，投资者似乎也在为银行业的形势感到庆幸，”德国商业银行策略师David Schnautz称。(完)

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