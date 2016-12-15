欧元债市：公债收益率上扬，因美联储暗示明年将加快升息

路透伦敦12月15日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周四上涨，周三美联储升息，并暗示2017年将加快升息。

美联储此次升息符合市场普遍预期。但货币政策将加快收紧的前景导致美国公债和美股下跌。

周四欧洲交易开始后，美债收益率进一步攀升，10年期美债收益率触及逾两年最高，与可比德债收益率差扩至1989年初以来的最阔，Datastream数据显示。

“美联储这次加息更偏鹰派，”德国商业银行策略师Rainer Guntermann称。

指标德国10年期公债收益率 上升7个基点至0.37%，可比美债收益率上涨11个基点，至2014年9月以来最高的2.64%。至1615 GMT，回落至2.61%。周三该收益率上涨5个基点。

截至1615GMT, 美国和德国10年期公债收益率差为224个基点，两年期公债收益率差扩至逾16年来最阔的206个基点。

“我预计德国和美国公债收益率差将维持在很阔的水平，”摩根大通资产管理固定收益首席投资官Nick Gartside称。

“这是因为欧美央行各自的政策立场，欧洲央行明年将维持宽松，而美联储的声明明显带有鹰派基调。”

其它欧元区10年期公债收益率大幅上涨，西班牙 和意大利10年期公债 上涨5-6个基点分别至1.45%和1.85%。

美国两年期 公债收益率升幅最大，至2009年以来最高，欧元区较短期公债受到欧洲央行采取超宽松货币政策立场的支撑。

德国两年期公债 收益率下跌1个基点，触及负0.78%的纪录低位，与30年期德债收益率差 接近逾两年最阔，收益率曲线变陡通常表明投资者预计未来通胀和利率将上升。(完)

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